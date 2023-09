Ghostwriter isimli bir kullanıcının yapay zekâyla oluşturduğu Drake ve The Weeknd şarkısı birkaç ay önce sosyal medyayı sallamıştı. Kullanıcı, çoğu platformdan kaldırılan şarkısını Grammy Ödülleri'ne aday olmak için gönderdi.

Sık sık herkesin ağzını açık bırakan yapay zekâ, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir şarkıyla gündeme gelmişti. “Ghostwriter977” kullanıcı ismine sahip bir kişi, Drake ve The Weeknd’in seslerini kullanarak yapay zekâyla “Heart on My Sleeve” isimli bir şarkı oluşturmuştu. Şarkı, kısa sürede tüm sosyal medyada gündem olmuştu. Hatta şarkının gerçekten bu ikiliye ait olduğunu sananlar bile olmuştu.

Bugün ise yapay zekâyla oluşturulan bu şarkı hakkında ilginç bir gelişme yaşandı. Ghostwriter’ın, Heart on My Sleeve’i müzik dünyasının prestijli ödül töreni Grammy’e gönderdiği ortaya çıktı.

Şarkının, bir insan tarafından yazıldığı için ödüller için uygun olduğu söyleniyor

Variety’nin haberine göre Ghostwriter isimli kişi, “En İyi Rap Şarkısı” ve “Yılın Şarkısı” kategorilerinde aday olması için şarkıyı Grammy Ödülleri’ne gönderdi. Bu hamle, müzik endüstrisinde yapay zekâ hakkındaki tartışmalar sürerken geldi. Sanatçılar, teknolojinin yerlerini alma ihtimali konusunda endişeliydi.

Şarkı çoğu platformdan kaldırılmış olsa da Grammy’e uygun olduğu söyleniyor. Grammy’yi düzenleyen Kayıt Akademisi’nin CEO’su Harvey Mason Jr., The New York Times’a verdiği demeçte bir insan tarafından yapıldığı için şarkının törene uygun olduğunu aktardı: “Yaratıcı taraftan bakacak olursak, kesinlikle uygun çünkü bir insan tarafından yazıldı.”

Akademi, geçtiğimiz aylarda yapay zekâyla oluşturulan şarkılar hakkında kurallar belirlemişti. Kurallarda, yalnızca insan katkısının fazla olduğu şarkıların kabul edilebileceği belirtiliyordu. Yani, yapay zekâyla oluşturulan bir şarkının çoğunluğu insan tarafından yazılırsa adaylık için uygun olarak görülebilecek. Ancak ChatGPT gibi bir botla yazılırsa yasak olacak. Ghostwriter, şarkıyı kendi yazdığı için ilk kurala uyuyor.

Heart on My Sleeve’in Grammy’de adaylık alıp almayacağı konusunda bilgi olmasa da bu ihtimalin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ödüller için oy kullanan Kayıt Akademisi üyelerinin yapay zekânın lehine oy vermeleri pek mümkün değil.

Drake ve The Weeknd dışında başka sanatçılar da taklit ediliyor

Drake ve The Weeknd, yapay zekâyla taklit edilen ilk sanatçılar değil. Ghostwriter, birkaç gün önce ünlü rapçiler Travis Scott ve 21 Savage’ın sesinin yer aldığı bir video da paylaştı. Yapay zekâyla oluşturulan şarkı, ikiliye korkutucu derecede benzer olmasıyla dikkat çekti.