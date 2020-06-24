Yapay zekâ algoritmalarına ne kadar güveniyorsunuz? Güveniniz yüksekse bunu biraz daha aşağı çekebilirsiniz çünkü yapay zekâ algoritmaları sebebiyle ilk yanlış tutuklama olayı geçtiğimiz ocak ayında gerçekleşti.

Yapay zekânın ve onunla birlikte gelişen teknolojilerin artık hayatımızın içerisine iyice girdiği ve gelecekte hayatımızın içerisinde çok daha büyük roller oynayacağı artık neredeyse herkes tarafından kabul edilen bir gerçek.

Yapay zekâ ve bağlantılı teknolojilerin, kusursuz ya da hatasız olduğunu söylemek hâlâ pek mümkün değil. Bunu söylememizin sebebiyse ilk kez bir polis yüz tanıma yapay zekâ algoritmasının, masum bir insanı suçlu olarak tespit etmesi ve yanlış bir tutuklamaya yol açması.

Masum bir insanın tutuklanmasına sebep olan yapay zekâ:

Futurism’de yer alan bir habere göre Robert Julian-Borchak Williams, ocak ayında Detroit polisi tarafından tutuklandı. Williams’ın tutuklanmasının sebebiyse yüz tanıma yapay zekâsının, kendisini 2018 yılında gerçekleştirilen bir mağaza soygununa ait görüntülerdeki kişi olduğunu belirlemesiydi. Bu tamamen hatalı bir eşleştirme olsa da Williams, yapay zekâya olan güven sebebiyle 30 saatini hapiste geçirmek zorunda kaldı.

Yüz tanıma teknolojisi, uzun süredir tartışılıyor ve bu teknolojinin, bir suçluyu tespit etmede güvenilecek kadar gelişmiş olmadığı belirtiliyor. Yüz tanıma teknolojileri geliştiren geliştiriciler, bu teknolojinin bir tutuklamada tek başına kullanılmasına karşı uyarılarda bulunuyor ki Williams’ın tutuklanmasında bunun tam tersinin uygulandığı görülüyor.

Futurism’in New York Times’tan aktardığı habere göre Detroit polisi tarafından Williams’ı yakalamada kullanılan yazılımda “Bu araç, kesin bir kimlik saptama sağlamaz. Bu, soruşturma için sadece bir yol göstericidir ve tutuklama için muhtemel bir sebep değildir” ifadeleri yer alıyor.

Georgetown Üniversitesi’nden avukat Clare Garvie “Çok muhtemeldir ki bu, birinin işlemediği bir suç için yanlış belirlendiği ilk olay değil. Haberimizin olduğu ilk olaydır” ifadelerini kullandı.