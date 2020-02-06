Yapay Zeka ile Evrenle İlgili Tüm Teoriler Birleştiriliyor

Japonya’dan bilim insanları, evrenin yapısını tahmin edebilecek bir yapay zeka geliştirmek için dünyanın en hızlı astrofizik simülasyon süper bilgisayarını kullandılar. Bilim insanları, yapay zekanın evrenin yapısı ile beraber karanlık madde ve karanlık enerjinin de gizemini çözeceğini düşünüyorlar.

Japonya’daki birkaç üniversiteden bir araya gelen bilim insanları, evrenin yapısını ortaya çıkaracak bir yapay zeka geliştirdiler. Araştırmacılar, geliştirdikleri yapay zekaya “Dark Emulator” ismini verdiler.

Dark Emulator, devasa gökbilimi verilerini analiz ederek elde ettiği verilerle evrenin simülasyonlarını oluşturuyor. Yapay zeka, özel teleskoplardan elde edilen verilerin depolandığı veritabanına ulaşabiliyor. Buradan elde edilen veriler, evrenin kökenini araştıran bilim insanlarının teorileriyle karşılaştırılıyor.

Yapay zekanın oluşturmaya çalıştığı simülasyon temel olarak büyük patlama teorisine ve daha sonra gerçekleşmeye devam eden hızlı genişlemeye dayanarak, evrenin kenarları da dahil olmak üzere evrenin neye benzediğini gösterecek.

Yapay zeka, oluşturduğu simülasyonla evrenin neye benzediğini gösterecek

Evrenin simülasyonunu oluşturacak yapay zeka çalışmasının araştırmacılarından Tahahiro Nishimichi yaptığı açıklamada, “Süper bilgisayar kullanarak olağanüstü derecede büyük bir veritabanı oluşturduk. Veritabanını tamamlamak üç yılımızı aldı. Ancak veritabanına şimdi birkaç saniye içinde dizüstü bilgisayarla ulaşabiliyoruz. Veritabanını kullanarak karanlık enerjinin ne olduğunu ortaya çıkarabileceğimizi umuyorum” dedi.

Bilim insanları, tüm evrenin kozmolojisini anlayarak, karanlık maddenin nasıl işlediğine dair daha iyi teoriler elde etmeyi düşünüyorlar. Şu anda evrenin çoğunun karanlık maddeden oluştuğunu varsayıyoruz. Bilim insanlarına göre uzay boşluğu, sanıldığı gibi tamamen boşluk değil, doğrudan gözlenemeyen karanlık enerjiyi de içinde barındırıyor.

Şu ana kadar yapılan çalışmalar karanlık maddenin varlığını kanıtlayamadı. Bilim insanları, tüm farklı teorileri kapsayan bir birleşik evren teorisi oluşturamıyor. Peki büyük patlama, Heisenberg’in Belirsizlik İlkesi, Einstein’ın Göreliliği ve Newton’un termodinamik yasaları, modern kuantum mekaniği ve karanlık enerji teorileri ile nasıl tek potada eritilebilir?

Japonya’daki araştırmacılar, Dark Emulator’den elde edilecek bilgilerle bu uzlaşmayı sağlamayı umuyorlar. Yapay zeka sadece verileri analiz etmiyor. Aynı zamanda her simülasyonda kendini geliştiriyor ve öğrenilen bilgiler daha sonraki simülasyonda kullanılıyor.

Geliştirilen yapay zeka, evreni anlamamıza yardımcı olabileceği gibi karanlık madde ve karanlık enerjinin nasıl çalıştığını da ortaya çıkarabilir. Karanlık madde ve karanlık enerji hakkındaki bilgiler, uzay boşluğunun nasıl olduğunu da gözler önüne serecektir.