Apple, Yapay Zekâ Özellikleri İçin "50 Dolarlık Paketlerini" Kullanıma Sundu

Apple, Creator Studio uygulamaları için 50 dolarlık tek seferlik yapay zekâ kullanım paketlerini Logic Pro ile başlattı.

Apple, bugüne kadar cihazlarında ücretsiz olarak sunduğu yapay zekâ özelliklerinin kapsamlı kullanımı için ilk kez ücretli bir model devreye aldı.

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Şirket, "Apple Creator Studio" uygulamalarına bağlı 50 dolarlık "yapay zekâ kullanım paketlerini" resmen kullanıma sundu.

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İlk ücretli paketler kullanıma sunuldu

Yapay zekâ servislerinin sınırlı ücretsiz erişim sunup daha fazlası için abonelik satması sektörde yaygın bir durum ancak Apple, şimdiye kadar tüm Apple Intelligence özelliklerini cihazlarında ücretsiz tutmuştu. Şirket, daha önce sinyalini verdiği ücretlendirme politikasını yeni Logic Pro güncellemesiyle birlikte ilk kez hayata geçirdi.

Logic Pro'nun son güncellemesiyle birlikte menü çubuğundan sırasıyla "Logic Pro", "Intelligence Features" (Yapay Zekâ Özellikleri) ve "Show Usage" (Kullanımı Göster) adımlarını izleyen kullanıcılar, "Buy More Usage" (Daha Fazla Kullanım Satın Al) seçeneğiyle karşılaşıyor.

Abonelik yerine tek seferlik ödeme modeli

Diğer birçok yapay zekâ platformunun aksine Apple, en azından başlangıç aşamasında aylık abonelik yerine 49,99 dolarlık tek seferlik satın alma modelini tercih ediyor. Apple'ın web sitesinde paylaşılan bilgilere göre kullanım paketlerinin kuralları şu şekilde:

Kullanım paketleri tek seferlik satın alma olarak sunuluyor, Aile Paylaşımı'nı desteklemiyor ve yalnızca satın alma sırasında iCloud için kullanılan Apple Hesabı ile kullanılabiliyor.

Satın alınan ancak o ay kullanılmayan ek haklar bir sonraki aya devrediyor ve satın alma tarihinden itibaren 12 ay sonra geçerliliğini yitiriyor.

Ek kullanım hakları, yalnızca ilgili aydaki ücretsiz aylık kullanım sınırına ulaşıldıktan sonra devreye giriyor.

Diğer uygulamalara da gelecek

Şu an için ek yapay zekâ kullanımı satın almaya izin veren tek uygulama Logic Pro olsa da bu ay içinde yayınlanacak diğer Apple Creator Studio güncellemeleriyle birlikte bu paketlerin Final Cut Pro, Pixelmator Pro ve iWork paketine de gelmesi bekleniyor. Şimdilik Creator Studio uygulamalarıyla sınırlı olan bu modelin, gelecekte Siri AI, Image Playground ve Fotoğraflar düzenleme araçları gibi sunucu tabanlı diğer yapay zeka özelliklerine de uyarlanması öngörülüyor.