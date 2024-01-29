ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin aldığı kararla yapay zekâ şirketleri tarafından yapılan güvenlik testlerinin sonuçlarının bildirilmesi zorunlu hâle gelecek.

Yapay zekâ çalışmaları son dönemde gittikçe artıyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın 3 ay önce imzaladığı kararname kapsamında yapay zekâdan kaynaklanan risklerin önlenmesine ilişkin düzenleme yürürlüğe girecek. Beyaz Saray'ın yapay zekâ danışmanlığını üstlenen Ben Buchanan, yaptığı açıklamada hükûmetin, yapay zekâ sistemlerinin halka açılmadan önce güvenli olup olmadığını bilmek istediğini ve Biden'ın da şirketlerin bu kuralı karşılaması gerektiği konusunda net olduğunu açıkladı.

Beyaz saray yapay zekânın farkında

Buchanan, yapay zekânın potansiyelinin farkında olduklarını ve düzenleyici birimlerin bu teknolojiyi yönetmesi konusunda emin olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Şu anda yürürlükte olan düzenlemelere göre ise yazılım şirketleri bazı güvenlik testlerini yapmak zorunda ancak yapay zekâ şirketleri için böyle bir zorunluluk şu anda bulunmuyor.

ABD yönetimi de yapay zekâdan kaynaklanan riskleri önlemek için kapsamlı bir kararname hazırladu ve yapay zekâ güvenliği için yeni standartlar getirdi. Kararname kapsamında kurumların güvenlik testleri için standartlar belirlemesi ve siber güvenlik risklerinin de bu testlerde değerlendirilmesi gerekiyor.

Düzenleme ile birlikte kişilerin dolandırıcılıktan korunması amacıyla da yapay zekâyla oluşturulan içeriklerin tespit edilmesi ve doğrulanması için yeni kurallar da yürürlüğe girecek. Bu düzenlemenin bir parçası olarak yazılımlardaki güvenlik açıklarını bulmak ve bulunan açıkları düzeltmek için gelişmiş bir siber güvenlik programının oluşturulması amaçlanıyor. Özellikle de OpenAI gibi firmaların popülerliğini ve Taylor Swift'in yapay zekâ ile üretilen görsellerini düşündüğümüzde yönetimin bu süreci daha da öne çıkarmak istediği belli oluyor.