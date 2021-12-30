Huawei AITO M5 İçin Verilen Ön Sipariş Sayısı Belli Oldu

Huawei, geçtiğimiz hafta EV otomobil sektöründe büyük ses getirecek yeni elektrikli otomobili Huawei AITO M5'ı tanıttı. 1000 kilometrenin üzerinde menzile sahip elektrikli aracın lansmandan sonraki 5 gün içerisinde ne kadar sipariş aldığı belli oldu.

Huawei, 2020 yılında casusluk suçlamaları sebebiyle ABD yönetiminin yaptırımlarına maruz kalmış, sektörde büyük bir darbe yemişti. Teknoloji devi bu yaptırımlardan sonra kendi işletim sistemi de dahil olmak üzere birçok yeniliğin altına imza atarak, Google servislerine ihtiyaçlarının olmadığını tüm dünyaya kanıtlamaya başladı.

Şirketin kendini kanıtlamak istediği bir diğer yer, otomobil sektörü oldu. Geçtiğimiz günlerde yeni elektrikli otomobili Huawei AITO M5’ı tanıtan şirket, EV sektörünün lideri Tesla’yı bile tahtından edeceğinin sinyallerini açık açık verdi. Yapılan lansmanın üzerinden kısa bir süre geçmişken AITO M5 için verilen siparişlerin sayıları da açıklandı. Sadece menziliyle bile diğer EV otomobillerin önüne geçebilen AITO M5, ilk üç günde 300 sipariş aldı. İlk beş günde verilen “binlerce sipariş” ise AITO M5’in sektörü yerinden sallayacağının ilk kanıtlarından biri oldu.

AITO M5, menziliyle Model Y ve xDrive30i gibi rakiplerini geride bırakıyor

Dürüst olmak gerekirse yapılan lansmandan sonra Huawei AITO M5’in büyüsüne kapılmamak elde değil. Seres ile birlikte tasarlanan bu araç, EV kategorisinde en çok ihtiyaç duyulan özelliklerden biri olan menzil problemini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Huawei AITO M5’in menzili, WLTP verilerine göre tam tamına 1102 kilometre. AITO M5’in rakipleri olarak görülen Tesla Model Y’nin 640 km, BMW xDrive30i’nin 747 km, Audi Q5L’nin de 793 kilometre menzili olduğu göz önünde bulundurulduğu zaman, bu yeni aracın sadece menzili ile bile diğerlerini sollayacağı açıkça belli oluyor.

Menzil konusunda AITO M5’in en büyük avantajı, 56 litrelik bir yakıt deposuna sahip olması. Aracın en önemli özellikleri bunlarla sınırlı kalmıyor elbette. Harmony OS işletim sistemi ile birlikte çalışan araç, yüz tanıma sistemi, Huawei akıllı saati anahtar olarak kullanma, Huawei Petal Search ve MEETime gibi birçok özelliğe sahip.

Ön sipariş rakamlarına bakıldığında AITO M5’in dişli bir rakip olacağı belli oluyor

Huawei Tüketici Faaliyet Grubu CEO’su Richard Yu, “Büyük zorluklara rağmen, dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerden ve ortaklardan güçlü destek aldık" ifadeleriyle gerçekleştirdiği AITO M5 lansmanında aracın dağıtımının Şubat 2022’de başlayacağını duyurdu.

Büyük bir heyecan yaratan lansmanın ardından verilen ön sipariş rakamları da ortaya çıktı. Yapılan açıklamalara göre Huawei AITO M5, lansmandan sonraki ilk üç günde 300, ilk 5 günde ise toplamda 6 bin sipariş almış durumda.