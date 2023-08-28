Okan Buruk'un oğluyla ilgili söyledikleri nedeniyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan yayıncı Yaren Çakar, Twitch'ten banlandı.

Ünlü Twitch yayıncısı Yaren Çakar, son günlerde sosyal medyanın en çok konuştuğu isimdi. Çakar, yaptığı bir canlı yayın esnasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un oğluyla ilgili söyledikleri nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Son birkaç gündür sosyal medyanın gündeminde bulunan Çakır’a bir darbe de bugün 33 bin takipçisinin bulunduğu Twitch’ten geldi.

Yaren Çakar, Twitch’ten banlandı

33 bin takipçiye sahip ünlü yayıncının Twitch’teki profiline girildiğinde, “Bu kanal, Twitch’in Topluluk İlkelerini veya Hizmet Koşullarının ihlali nedeniyle geçici olarak hizmet dışı” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Neler olmuştu?

Yaren Çakar, Okan Buruk’un oğlu hakkında bu sözleri söylemişti

Videoya ulaşamıyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Çakar, bir canlı yayın esnasında Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk’un fotoğraflarını açarak “Okan Buruk’un oğlu, hayatımda görüp görebileceğim en çirkin çocuk” gibi hoş olmayan söylemlerde bulunmuştu. İşte bu yayının ardından Çakar, sosyal medyada gündem oldu ve özellikle Galatasaray camiasından büyük tepki topladı. O anlara yukarıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

Çakar, söylemleri hakkında özür diledi, gelen tepkilerin ardından Instagram hesabını kapattı

Ünlü yayıncı, gelen tepkilerinden ardından sosyal medya hesapları üzerinden bir özür yayınladı. Açıklamasında, o günün kendisi için mental olarak kötü bir gün olduğunu, ne söylediğinin farkına varamadığını ifade etti. Çakar, tepkilerin devamı sonrasında ise Instagram hesabını kapattı.

Yemeksepeti, Çakar’la iş birliğini bitirdiğini duyurdu

Öte yandan Çakar’la iş birliği bulunan Yemeksepeti de konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Dev şirket, X üzerinden yaptığı açıklamada “Merhaba, ilgili kişi ile iş birliğimizi dün itibarıyla bitirmiş bulunmaktayız. Dikkatinize sunarız” ifadelerini kullandı.