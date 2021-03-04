Counter-Strike: Global Offensive'i geliştiren Hidden Path Entertainment, yeni bir oyun üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. Geliştirilmekte olan bu AAA oyunun en dikkat çekici yanı ise ilk kez 1974 yılında piyasaya sürülen ve bugüne kadar da onlarca oyunu yapılan "Dungeons & Dragons" serisinin en yeni üyesi olacak oluşu.

ABD merkezli video oyun geliştirme şirketi Hidden Path Entertainment, yeni bir AAA oyunu üzerinde çalıştığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre geliştirilmekte olan oyun, RPG türünde olacak. Ayrıca oyunseverler, bu oyunu yıllardır hayatımızda olan "Dungeons & Dragons" serisi içine dahil edecekler. Yani yepyeni bir Dungeons & Dragons oyunu artık resmen yolda.

Hidden Path Entertainment ismine bugüne kadar dikkat etmemiş olabilirsiniz. Ancak bu şirket, Valve'ın piyasayı kasıp kavuran oyunu Counter-Strike: Global Offensive'i geliştiren ekibin ta kendisi. Yani Hidden Path Entertainment, sektörde önemli bir isim olduğunu yıllar önce kanıtlamıştı. Şimdiyse bu şirket, sesini çok daha fazla oyuncuya duyurma imkanı yakalamış gibi görünüyor.

Yeni Dungeons & Dragons oyunu ile ilgili bilgiler kısıtlı

Dungeons & Dragons, aslında bir video oyundan çok daha fazlası. İlk kez 1974 yılında Gary Gygax ve Dave Arneson tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen oyun, yıllar içerisinde milyonlarca oyunseverin favorileri arasına girmeyi başardı. Bugüne kadar da aralarında kutulu yapımlar da bulunan onlarca farklı versiyonla oyuncuların beğenisine sunulan serinin en yeni üyesi de Hidden Path Entertainment tarafından geliştirilecek.

Dungeons & Dragons'un yeni oyunu ile ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Bu bağlamda oyunun çıkış tarihi ve neler sunacağı gibi detaylar da henüz mevcut değil. Ancak şu an için, yaklaşan oyunun da serinin orijinal ögelerini içereceğini, buna göre de oyunculara fantastik bir açık dünyada RPG deneyimi sunulacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bu arada Hidden Path Entertainment, geliştireceği oyun için iş ilanları yayınlamaya da başlamış durumda.