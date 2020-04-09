Yeni Emojiler, Koronavirüs Salgını Nedeniyle Gecikecek

Koronavirüs, her alanda olduğu gibi dijital dünyada da etkisini gösteriyor. Unicode Konsorsiyumu, Android ve iOS telefonlara gelecek yeni emojilerin salgın nedeniyle gecikeceğini açıkladı.

Unicode Konsorsiyumu, akıllı telefonlara gelmesi planlanan Emoji 14.0'ın koronavirüs nedeniyle gecikeceğini açıkladı. Kuruluş, yaşanacak gecikmeyi yayınladığı yeni blog yazısında duyurdu ve geliştiricilerin yeni emojiler için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Emoji uzmanı Jeremy Burge da Twitter'da yaptığı açıklamada, versiyon 14'te tanıtılan yeni emojilerin, 2022'ye kadar mobil platformlara gelmeyeceğini belirtti. Yeni emojiler genellikle iOS ve Android platformlarına sonbahar aylarında geliyor ve önümüzdeki yıl yayınlanması beklenen yeni emojiler yaklaşık 6 ay gecikerek 2021 sonbaharı yerine 2022 baharında gelecek.

Emoji 13.0 sonbahara kaldı

Unicode Konsorsiyumu tarafından yapılan açıklamada Mart 2020'de duyurulan versiyon 13.0'da yer alan emojilerin de 2020 sonbaharına kadar akıllı telefonlarda olmayacağı belirtildi. Ayrıca Unicode 14.0'ın gecikmesiyle birlikte Emoji 14.0 için yeni emoji karakter önerilerinin sunulacağı son tarih Eylül 2020'ye kadar ertelendi.

Unicode Konsorsiyumu, bu yıl Emoji 13.0 sürümünün bir parçası olarak iOS ve Android platformlarına gelecek 117 yeni emoji duyurmuştu. Bu yeni emojiler arasında biz Türklerin yemekleri beğendiğimizde, İtalyanların ise karşısındakine hakaret olarak yaptığı İtalyan eli, ninjalar, transseksüel bayrağı, anatomik vücut bölümleri, gözyaşı ile gülen yüz, gizlenmiş yüz, yeni hayvanlar, yiyecekler, bebeği besleyen ebeveynler ve çok daha fazlası var. Emoji 13.0 sürümü hala planlama aşamasında ve güncellemelerin sonbaharda akıllı telefonlara gelmesi bekleniyor.