Rus oyun Stüdyosu GFA Games Studio tarafından duyurulan Pioner, Hayatta kalma ve MMO öğelerini birleştiren bir oyun olmayı hedefliyor.

Son zamanlarda hayatta kalma oyunları oldukça popüler durumda. Bu türün son zamanlarda kendinden en çok bahsettiren isimleri ise Escape From Tarkov, Metro Exodus ve Stalker 2 oyunlarıydı. Bu oyunların birini ya da birkaçını oynamış ve sevmiş çoğu oyuncu aklından “Acaba bu oyunlar bir araya gelse nasıl olurdu?” diye sormuştur.

İşte Pioner bu soruyu kendine soran ve cevabını arayan Rus kökenli bir şirket olan GFA Games Studio çalışanlarının geliştirdiği bir çıkış oyunu. Görünen o ki bu oyuncuların hayallerini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapan GFA ekibi bu konuda oldukça iddialı.

Pioner nasıl bir oyun:

Pioner bir post-apokaliptik hayatta kalma oyunu. Ancak oyun aynı zamanda hem MMORPG hem de FPS yani oyunu karakterimizin gözünden oynuyoruz. Oyunun hikayesi ana karadan uzakta, yüksek düzeyde teknojenik anomaliler içeren bir Sovyet adasında geçecek. Yani bolca virüslü ve mutasyonlu yaratık göreceğiz. Adadaki felaketten sağ kurtulmayı başaran eski bir askeri görevli olarak kayıp arkadaşlarımızı ararken, bir yandan da gizemli mezarlıkları araştıracağız.

Buraya kadar anlattıklarımız size tanıdık gelmiş olabilir çünkü çok benzer oyunlar zaten yapılmıştı. Yine Rus kökenli bir oyun olan Atomic Heart’ta hemen hemen benzer bir hikâye kurgusuna sahipti. Çoğu insanın merakla beklediği Stalker 2 de yine aynı türde anomaliler içeren ve hayatta kalma simülasyonu olarak geçen bir oyun. Fakat Pioner bu oyunlardan biraz daha farklı bir yapıda.

Pioner Bizlere Neler Vadediyor:

Pioner ’da normal hayatta kalma oyunlarının aksine derinlemesine bir “Crafting” yani eşya üretme sistemi ve karakterinizin gelişimi için oldukça derin bir yetenek ağacı olacağı belirtildi. Pioner sıradan bir hayatta kalma aksiyon oyunu değil. İçinde bolca MMOFPS öğeleri bulunduracak olan bu oyunun ana amacı “hayatta kal ve keşfet” olarak açıklandı. Oyunun PvE yani tek kişilik modunda, gizli kalmış yeraltı Sovyet araştırma laboratuvarlarını araştırıp, terk edilmiş yerleşim alanlarındaki mutantlarlar ve çeşitli haşereler ile mücadele edeceğiz. Oyunda 4 farklı yerel grubun olacağı ve her grubun kendine has görevleri ödülleri ve silahları olacağı da verilen bilgiler arasında.

Oyunun PVP yani birden fazla kişiyle ortak oynanacak modunda ise “Çorak Topraklar” da loot peşinde koşacağız. İsteğe bağlı olarak karşımıza çıkan oyunculara katılabilecek ya da onlarla savaşıp onların ganimetlerine el koyabileceğiz. Oyuncular şimdiden PVP bölümünün nasıl olacağı ile ilgili heyecanlanmış durumdalar.

Oyunun geliştirme sürecine baktığımızda temellerinin 2017 yılında Unreal Engine 4 ile atıldığını görüyoruz. Oyunda detaylı grafikler olacak olsa da kullandığı oyun motoru sebebiyle rakiplerden çok da farklı olmayacağı düşünülüyor.

Geliştiricilerin söylediğine göre, Pioner 2021 in son çeyreği ile 2022’nin ilk çeyreği arasında çıkışını yapacak. Oyunun şu anda PC için geliştirildiği bilinse de gelecekte konsollara çıkıp çıkmayacağı halen merak konusu.