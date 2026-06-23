Hyundai’nin en çok satan sedanı Elantra’nın yeni versiyonu görüntülendi. Tasarımda büyük değişiklikler olacak.

Güney Kore merkezli Hyundai, dünyanın en önde gelen otomobil şirketlerinden biri konumunda. Ülkemizde de büyük ilgi gören şirketin Elantra isimli modeli, dünyada en çok satan sedanı olma ünvanına sahipti. Bu modelin yakın zamanda da yenilenmesi bekleniyordu.

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Firmanın en çok satan modellerinden olan Elantra’nın yeni versiyonuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yeni Elantra’dan görseller ortaya çıktı. Kamuflajlı olsa da tasarımın nasıl değişeceği hakkında bize fikir veriyor.

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Yeni Elantra böyle olacak

Görsellerden otomobilin yoğun bir şekilde kamufle edildiğini görebiliyoruz. Buna rağmen değişiklikler hakkında fikir edinmek mümkün. Yeni Elantra, boydan boya uzanan yeni bir aydınlatma çubuğuyla gelecek. Ayrıca köşeli sinyal lambaları, orta kısma yerleştirilen farlar ve ince bir hava girişi de olacak.

Aşağı kısımda yatay çubuklarla çevrili geniş bir açıklık olacak. Farların altında yer alan üçgen şeklindeki detaylar da görülebiliyor. Elantra’nın o pek beğenilmeyen origami tarzı gövdesinden nihayet kurtulacağını da söylemek mümkün. Onun yerine Palisade gibi modelleri andıran daha sade ve modern bir görünümü olacak. Aeordinamik olarak optimize edilmiş jantlar, geniş panaromik cam tavan, arkada Cadillac havası veren stop lambaları da var.

Motor seçenekleri hâlâ gizemini korusa da tahminler 147 beygir gücü ve 179 Nm tork üreten 2.0 litrelik 4 silindirli bir motorla gelebileceği yönünde. Aracın bu ayın sonlarında tanıtılmasını bekliyoruz.