Yeni Hyundai Palisade duyuruldu. Yeni Hyundai Palisade, 9 kişilik taşıma kapasitesi ve gelişmiş tasarımıyla dikkat çekiyor.

2026 Hyundai Palisade tanıtıldı. Tamamen yenilenen tasarımı ve geniş iç mekanıyla dikkat çeken yeni model, dokuz kişilik taşıma kapasitesine sahip.

Hyundai'nin yeni Palisade'ı, köklü bir tasarım değişikliğiyle karşımıza çıkıyor. Klasik tasarım hatlarından farklı olarak daha kutu şeklinde bir görünüme sahip olan SUV'nin 21 inçlik jantları bulunuyor.

Yeni Palisade'ın özellikleri

Ön bölümdeki dev dikdörtgen gündüz farları, Hyundai'nin elektrikli araç serisindeki piksel temasına benzer bir tasarım sunuyor. Ayrıca araçta daha uzun bir aks mesafesi ve daha kısa bir ön çıkıntı bulunuyor. Cam yüzeyi genişletilmiş ve yüksek donanım versiyonlarında çift sunroof özelliği yer alıyor.

Yeni Palisade'ın iç tasarımında da önemli değişiklikler mevcut. Gösterge panelinde çift 12.3 inçlik ekranlar yer alırken, merkezi konsolda daha fazla fiziksel düğme kullanılmış. Ayrıca, ön koltuklar arasında, 100-watt USB-C şarj portları, kablosuz şarj pedi ve bardak tutucular gibi fonksiyonel alanlar bulunuyor. Hyundai, bu yeni modelin dokuz kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor.

Teknik özellikler ise henüz tam olarak açıklanmadı. Fakat yeni Palisade'ın hibrit motor seçeneğiyle gelmesi bekleniyor. Hyundai ise araç hakkında daha fazla detayın önümüzdeki haftalarda duyurulacağını açıkladı.