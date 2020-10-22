Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni imar planları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Elektrikli şarj istasyonlarına ihtiyacımız var. İmar planlarını da artık bu araçlara göre tasarlayacağız." ifadelerini kullandı.

3. Türkiye 2023 Zirvesi’nde video konferans aracılığı ile katılım gösteren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geleceğin otonom ve elektrikli araçlarla şekilleneceğini belirtirken imar planlarının da buna uygun şekilde tasarlanacağını ifade etti.

“Önümüzdeki dönem otonom araçlar birbirleri ile iletişim halinde şehir hayatında yerini alacaklar. Trafik yönetimi, otopark sistemlerini anlık araç bilgilerini merkezi bir yazılım sistem üzerinden yöneteceğiz.” diyen Bakan Kurum, “Yerli otomobilimizi elektrikli üretiyoruz. Bu yüzden elektrikli şarj istasyonlarına ihtiyacımız var. İmar planlarını da artık bu araçlara göre tasarlayacağız.” diyerek bu konuda yerli otomobilin de göz önünde bulundurulduğunun altını çizdi.

TOGG’un kurucu ortakları arasında yer alan Zorlu Holding, geçtiğimiz dönemde yerli otomobil için şarj istasyonları kurmak adına sahibi olduğu Zorlu Energy Solutions (ZES) olarak Türkiye Petrolleri ile ortaklık kurmuş, bu ortaklık neticesinde de ilk şarj istasyonlarını İstanbul Bağdat Caddesi, Çorum ve Ankara’nın Etimesgut ilçelerindeki Türkiye Petrolleri akaryakıt istasyonlarına yerleştirmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın “Yeni imar planları elektrikli otomobillere göre tasarlanacak” açıklamasıyla ZES’in yeni projelerine hız vermesi ve bakanlıkla ortak bir çalışma gerçekleştirerek ülke çapındaki şarj istasyonu sayısını artırması olası.