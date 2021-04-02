Bu Yıl Yeni Bir iPhone SE Bekleyenleri Üzecek İddia

Ross Young tarafından aktarılan bilgilere göre Apple, bu yıl yeni bir iPhone SE duyurmayı planlamıyor. Şirket, 2022 ve 2023'te yeni iPhone SE modelleri ortaya çıkaracak.

iPhone serisi, her ne kadar “premium” akıllı telefon segmentinin popüler modelleri olsa da daha mütevazı özellikler ve bir o kadar mütevazı fiyatı fiyat etiketiyle piyasaya sürülen iPhone SE modelleri de geniş bir tüketici topluluğu tarafından yakından takip ve tercih ediliyor. Peki bir sonraki iPhone SE modeline ne kadar uzaktayız ve bizleri hangi özellikler bekliyor?

Daha önce Apple ürünleri ile ilgili pek çok tutarlı sızıntılar gerçekleştirmiş olan Ross Young, yeni iPhone SE ile ilgili bilgiler paylaştı. Buna göre çoğu iddianın aksine yeni iPhone SE, bu yıl değil 2022’de karşımıza çıkacak. 4,7 inçlik LCD bir ekrana sahip olacak akıllı telefon, 6 Ghz altı 5G desteğine de sahip olacak.

Asıl bomba ise 2023’te geliyor desek yeridir. Buna göre Apple, 2023 yılında 6,1 inçlik yeni bir iPhone SE tanıtacak. Bu yeni model, çentikten kurtularak daha yüksek bir ekran/gövde oranını mümkün kılan delikli ekran tasarımı tercih edecek. Açıklamalar 2023 yılına dair olduğundan şimdiden teyit etmek zor ancak Apple’ın ekranda daha geniş bir kullanım alanı sunmak için delikli ekran tasarımına geçiş yapması çok da büyük bir sürpriz olmayacaktır.

Hemen yukarıdaki konsept görsel, delikli ekrana sahip iPhone SE’nin nasıl bir tasarım sunabileceğine dair bir ön bakış oluşturuyor. Apple’ın hala ekranın bir ucundan diğer ucuna ulaşan geniş çentikler kullandığını düşünürsek delikli ekran tasarımının pek çok Apple hayranını daha fazla memnun edeceğini tahmin edebiliriz.