Yeni iPhone SE'nin Dikkat Çeken Özellikleri Ortaya Çıktı

Mydrivers isimli Çinli internet sitesi, Apple'ın 2022 model iPhone SE için çarpıcı bir tasarım planladığını ve bu modelde iPhone 13’te kullanılan A15 çipin kullanılacağını belirtti.

iPhone 13, piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren kullanıcıların ilgi odağında. Ülkemizdeki ilgili iPhone ve diğer mobil cihaz kullanıcıları her ne kadar iPhone 13’ü bizzat kullanıcısı olarak deneyimlemek istese de cihazın ülkemizdeki fiyatları dolayısıyla sadece görücüsü olabiliyorlar. Yani yeni teknolojiler ve cihazlar dünya genelindeki diğer insanlarla bizleri aynı statüde heyecanlandırmıyor ne yazık ki.

iPhone, bazı ülkelerdeki piyasa fiyatlarının farkında olacak ki, daha uygun fiyatlı ve tabii özellikleri de haliyle kısıtlı olan modeller üzerinde çalışıyor. iPhone SE 3 modeli de bu amaçla hazırlanıyor. Kullanıcıların beklentisi her ne kadar pek yüksek olmasa da, cihazın ortaya çıkan özelliklerine bakıldığında bu önyargıları yıkacak ve iPhone 13 almak isteyenleri düşündürecek gibi görünüyor.

iPhone 13’te kullanılan A15 çipin kullanılacağı iddia edildi

Daha önceki modellerde de birtakım bilgiler sızdıran ve doğru çıktığı için güven kazanan Çinli internet sitesi Mydrivers, 2022 yılında piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone SE modeli için önemli bilgiler iddia etti. Mydrivers’ın iddialarına göre iPhone SE 3 modelinde, iPhone 8 değil, iPhone XR temel alınacak.

iPhone SE 3 modelinde Face ID yerine Touch ID kullanılacağı ve daha küçük, çentiksiz bir tasarım uygulanacağı belirtiliyor. Fakat tüm bunların yanı sıra belki de en çok; iPhone’un, SE 3 modelinde 5G ve iPhone 13 serisinde kullanılan A15 çipinin biraz daha düşük performanslı halini kullanacağı bilgisi heyecanlandırıyor. Depolama olarak ise, iPhone SE 3 modelinin 64 GB’den başlatılacağı tahmin ediliyor. Söz konusu modelin 2022 yılında piyasaya sürülmesi beklense de, 2023’den önce gelemeyeceği de kimilerine göre ihtimaller arasında bulunuyor.