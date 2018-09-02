Yeni Nesil Aksiyon Kamerası GoPro Hero 7 Ortaya Çıktı

GoPro'nun yeni aksiyon kamerası Hero 7 ortaya çıktı. Üç farklı versiyonla satışa sunulacak olan Hero 7, oldukça iddialı geliyor.

GoPro'nun en yeni aksiyon kamerası Hero 7, bir mağazanın tanıtım ekranlarında görüntülendi. Bir Reddit kullanıcısı tarafından ortaya atılan fotoğraflar, bu ayın son günlerinde tanıtılacak olan Hero 7'nin birçok özelliğini şimdiden açığa çıkarıyor.

Black, Silver ve White olmak üzere üç farklı versiyonla geleceği doğrulanan GoPro Hero 7, 10 metreye kadar suya dayanıklılık özelliğine de sahip olacak. Daha gelişmiş bir görüntü sabitleme teknolojisiyle gelecek olan Hero 7'nin boyutları ise Hero 6 ile benzer seviyede.

4K 60 fps ve Full HD 240 fps video kayıt imkanı sunacak olan Hero 7 Black'in ön tarafında ekran da bulunacak. Hero 6 Black'ten çok daha performanslı olması beklenen Hero 7 Black, serinin en güçlü kamerası olacak. Diğer versiyonlar ise teknik özellikleri bakımından biraz daha düşük seviyede konumlandırılacak.

Son birkaç yıldır farklı ürünlerle karşımıza çıkan GoPro, 360 derecelik kamerası Fusion ve Hero 6 ile geçtiğimiz yıl oldukça başarılı satışlar elde etmişti. Bunun tam aksine drone konusunda hayal kırıklığı yaşayan ve yaşatan şirket, drone işinden tamamen çekildi. GoPro'nun bu yıl nasıl ürünlerle karşımıza çıkacağı ise merak konusu.