Yeni Nesil Apple Pencil, Siyah Renk Seçeneğiyle Gelebilir

Twitter kullanıcısı Mr. Black tarafından paylaşılan bir tweet’e göre yeni Apple Pencil, siyah renk seçeneğiyle karşımıza çıkabilir. Bugüne kadar iki nesli çıkan Apple Pencil, yalnızca beyaz renk seçeneğine sahipti.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli dev teknoloji şirketi Apple, bugüne kadar hayatımızı kolaylaştıran birçok ürünle karşımıza çıktı. Şirketin Apple Pencil isimli dokunmatik kalemi de iPad kullanıcıları tarafından fazlasıyla beğenildi. Şirket, bugüne kadar iki farklı Apple Pencil tanıttı.

Apple’ın tanıttığı iki Apple Pencil’ın da ortak bir noktası bulunuyordu. Her iki nesil de sadece beyaz renkle piyasaya sürülmüştü. Bir sonraki Apple Pencil hakkında şimdiden ortaya atılan iddialara göreyse Apple, yeni kaleminde farklı bir renk seçeneği de sunabilir.

Yeni Apple Pencil, siyah renkle gelebilir:

Twitter kullanıcısı Mr. Black tarafından paylaşılan bir tweet’e göre Apple, yeni nesil Apple Pencil’ı iki renkle piyasaya sürecek. Şirket, her zaman olduğu gibi beyaz rengi koruyacak ancak kullanıcılara ayrıca siyah renk seçeneğini de sunacak. Tabii bunun yalnızca bir iddia olduğunu ve kesinlik taşımadığını belirtmekte fayda var.

Apple’ın yeni nesil Apple Pencil kalemi hakkında bugüne kadar hiçbir bilgi paylaşılmadı. Dolayısıyla bu kalemden neler beklememiz konusunda bir fikir sahibi değiliz ancak yeni nesil Apple Pencil’ın tanıtılması beklenen yeni iPad’lerle birlikte karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

Peki yeni iPad’ler ne zaman tanıtılacak? Bugüne kadar ortaya atılan iddialar hep 2020’nin ikinci yarısında yeni iPad’lere kavuşacağımızı belirtiyordu ancak bazı haberlere göre şirket, COVID-19 salgını nedeniyle tedarik zincirinin etkilenmesinden dolayı yeni iPad’lerin tanıtımını ertelemiş durumda.