Google Mesajlar, 'Önerilen Çıkartmalar' Özelliğine Kavuşuyor

Google'ın, Mesajlar uygulaması için geçen yıldan bu yana üzerinde çalıştığı 'Önerilen Çıkartmalar' özelliğini yayınlamaya hazır olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra Gboard için de benzer bir özellik üzerinde çalışıldığı söyleniyor.

Google, bir süredir Mesajlar uygulamasındaki çıkartmalar için akıllı öneriler özelliği üzerinde çalışıyordu. Görünüşe bakılırsa Mesajlar, bu özelliğe yakın zamanda kavuşacak ve daha da iyi olan haber şu ki benzer bir özellik Gboard için de test edilecek.

Son birkaç günde 'Önerilen Çıkartmalar' (Suggested Stickers) gittikçe daha fazla Mesajlar kullanıcısında görülmeye başlandı. Pixel 4 XL gibi bazı cihazlarda henüz bu görülmemiş olsa da Android Police'teki bazı kullanıcılar, Ayarlar menüsünde bunun için açıp kapama özelliği geldiğini belirtiyor. Bununla birlikte özelliğin durumu değiştirilip açıldığı takdirde dahi özelliğin çalışmadığı da söyleniyor.

Google, özelliği yayınlamaya hazırlanıyor:

İşin ilginç tarafı, yine Android Police'e konuşan bir kullanıcı, 'Önerilen Çıkartmalar'ı sadece kendi cihazının Ayarlar kısmında görmediğini, bu özelliğin çalışır durumda olduğunu söyledi. Görünüşe bakılırsa bunun nedeni bu kişinin Mesajlar uygulamasının yakın zamanda sızan beta sürümünü kullanıyor olması. Bununla birlikte anlaşılıyor ki Google, bu özelliği yayınlamaya neredeyse hazır. Çıkartma önerilerinin iki ya da üç grup hâlinde yazı kutusunun üstünde olduğu görülüyor.

Google'ın benzer bir çıkartma özelliğini Android'deki Gboard klavyesi için de test ettiği belirtiliyor. Çıkartmalar bir süredir klavyede destekleniyordu ancak şimdi Google yeni bir çıkartma eklemeye çalıştığınızda paketleri öne çıkarıyor. Aşağıda görülen yeni çıkartma paketleri 'geç' (pass) ve 'ekle' (add) butonlarının bulunduğu bir önizleme gösteriyor. Özellik her seferinde yalnızca bir paket sunuyor. Bu özelliğin hangi yaygınlıkta yayınlandığı net değil.

Öte yandan Google, uzun zamandır iMessage ile olan rekabetinde bir adım geride duran RCS mesajları için uçtan uca şifreleme özelliği getirmeye hazırlanıyor. Google Mesajlar'ın yeni sürümü olması beklenen 6.2'de uçtan uca şifreleme olacağı belirtiliyor ancak ayrıntılar henüz belli değil. Google'ın Mesajlar uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz: