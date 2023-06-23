Geçtiğimiz haftalarda Türkiye lansmanı gerçekleştirilen ve ülkemizde satışa sunulan ithal Fiat Doblo'ya zam geldi. İşte güncel fiyatlar...

Ticari amaçla üretilmiş olsa da ülkemizde uygun fiyatlı olması nedeniyle binek amaçlı da tercih edilen Fiat Doblo, kısa bir süre önce yenilendi. Artık Türkiye'de değil İspanya'da üretilecek Doblo, lansmanla birlikte Türkiye pazarında da satışa sunuldu. Ancak lansmanın üzerinden sadece iki hafta geçmiş olmasına rağmen Fiat Doblo'ya okkalı bir zam geldi.

Peki Fiat Doblo güncel fiyatları ne durumda? Gelin hem fiyatlara hem de ithal Doblo'nun özelliklerine yakından bakalım.

Fiat Doblo fiyatları - Haziran 2023

Versiyon 9 Haziran Fiyatı 23 Haziran Fiyatı Cargo Standart, Manuel 509.900 TL 554.900 TL Cargo Maxi, Manuel 544.900 TL 589.900 TL Combi Easy, Manuel 644.900 TL 699.900 TL Combi Urban, Manuel 694.900 TL 749.900 TL Combi Urban, Otomatik 764.900 TL 819.900 TL Combi Premio Plus, Otomatik 809.900 TL 869.900 TL

Karşınızda yeni nesil Doblo!

Yeni nesil Fiat Doblo, alıştığımız tasarım dilini sürdürüyor. Ancak bu kez nispeten sportif bir otomobil ile karşı karşıyayız. Fiat'ın birkaç yıldır Egea ve 500 gibi modellerinde kullanılan yeni logoya ev sahipliği yapan Doblo, kapalı bir ızgara yapısına ve bu kapalı ızgaranın çevresinde modern görünümlü farlarla karşımıza çıktı. Yeni Doblo, tasarımındaki şıklığı nedeniyle artık çok daha fazla tercih edilebilir.

Fiat Doblo'nun arka kısmında ise dikey olarak yerleştirilen aydınlatmaları görüyoruz. Tek parça bagaj kapağına sahip olan yeni nesil Doblo'daki dikkat çekici özelliklerden bir tanesi, arka camın da açılabiliyor olması. Böylelikle tüketiciler için daha etkileyici bir deneyim sunulacak. Ufak tefek eşyaları atmak için bagajın tamamını açmanıza gerek kalmayacak. Bu arada; aracın ön kısmında yeni logo olsa da arkada eski logoyu görüyoruz.

Yeni nesil Fiat Doblo'nun iç tasarımı ise bu aracın ticari olduğunu unutturuyor. Gösterge ekranı hala analog olarak tercih edilse de orta konsola yerleştirilen 8 inç boyutlu dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, navigasyon, Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunuyor. Elektronik park freni ile döner buton şeklindeki vites, yeni nesil Doblo'ya farklı bir hava kazandırmış durumda.

Fiat Doblo'nun iç kısmındaki tek özellikler bunlar değil. Şirket, bu araçta "Magic Top" olarak isimlendirdikleri özel bir panoramik cam tavan sunacak. Bu cam tavan, yolculuk sırasında gökyüzünü izleyebilmenize ek olarak, sahip olduğu saklama alanları ile toplamda 100 litre civarında ekstra alan sağlıyor. En çok da eşyası çok olan bireyler, bundan memnun kalacaklar gibi görünüyor.

Kaput altına baktığımızda üç motor seçeneği görüyoruz. 1.5 litrelik bu motorlardan ilki 100 hp beygir gücü üretiyor ve 6 ileri manuel şanzıman ile sunuluyor. İkinci motor ise 130 hp beygir gücü üretiyor. Tüketiciler, bu motor seçeneğini 8 ileri vitesli tam otomatik şanzıman ile satın alabilecekler. Yeni Doblo'nun son motor seçeneği ise 100 kW elektrik motoru. "E-Doblo" ismiyle gelecek bu araç, 280 km civarında menzil sunuyor. Hangi motor seçeneği tercih edilirse edilsin, yeni nesil Doblo'da 800 kilograma kadar yük taşınabilecek.

Önümüzdeki günlerde resmi olarak satışa sunulacak yeni nesil Doblo, "Cargo" ve "Combi" olarak isimlendirilen gövde seçenekleriyle tüketicilerin beğenisine sunulacak.

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