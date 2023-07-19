Hyundai, kısa bir süre sonra satışa çıkaracağı makyajlı Kona'yı tanıttı. Mevcut modelden çok daha sportif olan B-SUV segmentindeki otomobil, arayışta olan tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Hyundai, Gürcistan'da gerçekleştirdiği bir lansman etkinliğinde yeni Kona'yı tanıttı. Zaten Türkiye'de çok satan arabalardan bir tanesi olan Kona, artık daha gösterişli ve teknolojik özellikler açısından da daha iyi. Gelin hep birlikte, yeni nesil Hyundai Kona'ya ve fiyatına yakından bakalım.

Hyundai Kona, her zaman kendine has bir tarza sahipti. Bunu yeni versiyonda da görüyoruz. Araca baktığımızda dikkatimizi çeken ilk şey, ön kısımdaki ışık barı. Bu bar, tampona eklenen yardımcı aydınlatma elemanları ile destekleniyor. Yeni bir ızgara tasarımının benimsendiği otomobil, mevcut Kona'dan çok daha sportif görünüyor.

Karşınızda yeni nesil Hyundai Kona!

Ön kısımdaki ışık barı, arka kısımda da bizleri karşılıyor. Günümüzde pek çok araçta gördüğümüz gibi Hyundai Kona'da da arka aydınlatma, bagaj kısmını tamamen kaplıyor. İki boyutlu logo ile altındaki Kona ibaresi, genel olarak sade olan sade tasarıma şık bir hava katıyor. B-SUV segmentinde araç arayışında olanlar, Hyundai Kona'yı favorileri arasına ekleyecekler gibi görünüyor.

Yeni nesil Hyundai Kona'nın iç kısmı da hiç fena değil. Öyle ki bu araçta 12.3 inç büyüklüğünde dijital gösterge ekranı bulunuyor. Bu gösterge ekranına, ekran ile entegre bilgi-eğlence ekranı eşlik ediyor. Bilgi-eğlence ekranı da 12.3 inç boyutunda. 360 derece Çevre Görüş Kamera Sistemi ile sürücünün işini kolaylaştırmayı hedefleyen otomobil, 466 litre bagaj hacmi (koltuklar kapandığında 1300 litre) ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Bu arada; Kona'da yüksekliği ayarlanabilir akıllı bagaj kapağı teknolojisi bulunduğunu söyleyelim.

Biraz da kaput altına bakalım. Bu otomobil, ilk aşamada üç motor seçeneğine sahip olacak. Bunlardan ilki 1.0 litrelik 120 PS turbo motor. Ayrıca 1.6 litrelik turbo motora sahip 198 PS gücündeki N-Line paket de satışta olacak. Sadece içten yanmalı ile yetinmeyen Hyundai, yeni Kona'da 141 PS güç üreten 1.6 litrelik hibrit motor seçeneği de sunacak. Yılın son çeyreğine geldiğimizde ise tamamen elektrikli Kona ile tanışma imkanı yakalayacağız.

Şunu da söylemeden geçmeyelim. Hyundai, yeni Kona'da araç boyutlarını büyüttü. Bu bağlamda; aracın uzunluğu 145 mm, genişliği 25 mm, yüksekliği 35 mm, dingil mesafesi ise 60 mm arttı. Dingil mesafesinin artması demek, aracın iç hacminin ne denli arttığını gözler önüne sermeye yetiyor.

Hyundai Kona, teknolojik olarak da etkileyici. Öyle ki araçta Hyundai Smart Sense paketi bulunuyor. Bu paket, aktif güvenlik özelliklerine ek olarak park yardımcısını da içeriyor ve standart olarak sunuluyor. Ön çarpışma engelleme asistanı, otomatik frenleme, kör nokta görüntüleme asistanı, kör nokta çarpışma engelleme asistanı, sürücü dikkat uyarı sistemi, hız sabitleme ve öndeki araç kalkış uyarı sistemi gibi çok sayıda teknolojik özellik, Kona ile tüketicilerle buluşacak.

Hyundai Kona fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.0L T-GDi 120 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.612.000 TL 1.6L 141 PS, Hibrit -, Otomatik 1.795.000 TL 1.6L T-GDi 198 PS, Benzinli N Line, Otomatik 1.826.000 TL

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