Yeni Nesil S Pen'lerle Delikler, Çentikler Tarih Olacak

Yeni ortaya çıkan patent görsellerine göre Samsung, S Pen içine optik yakınlaştırma özellikli bir kamera yerleştirmeyi planlıyor.

Steve Jobs, tanıttığı ilk iPhone modeli ile stylus yani Türkçe karşılığı dokunmatik ekran destekli kalemlere savaş açmış, parmaklarımız varken styluslara ihtiyacımız olmadığını dile getirmişti. Ancak Samsung, Galaxy Note serisi ile birlikte S Pen’i ortaya çıkardı ve stylusların parmağımızdan çok daha fazlasını yapabileceğini ortaya çıkardı.

Samsung, S Pen’i tanıtılan her Galaxy Note’ta biraz daha geliştirmiş olsa da bu gelişim süreci oldukça yavaş ilerledi. Bu nedenle bazı kullanıcılar için ‘kalemli’ bir akıllı telefon gereksiz görüldü. Ancak yeni ortaya çıkan Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) belgeleri, Samsung’un S Pen hakkındaki yeni planlarını ortaya çıkardı.

Patent görseli, yeni S Pen’in optik yakınlaştırma özelliğine sahip bir kamera bulunduracağını gösteriyor. Tam da bir dokunmatik ekran kaleminin içinde optik yakınlaştırma özellikli bir kamera ne işe yarar? Dürüst olmak gerekirse iyi bir sensöre sahip yüksek çözünürlüklü bir kamera pek çok işe yarayabilir.

Samsung, Galaxy Note9 ile birlikte S Pen’e bluetooth özelliği getirmiş, fotoğraf çekimleri sırasında S Pen üzerinde bulunan düğmenin deklanşör olarak kullanılmasını mümkün kılmıştı. Şimdi bir an için S Pen üzerinde bir kamera bulunduğunu ve S Pen üzerindeki düğmeyi kullanarak bu kamera ile selfie çekebildiğinizi düşünün.

Samsung, Galaxy S10 serisinde ön kamera cihaza entegre etmek için ekranda bir delik açmıştı. Galaxy Note10 ise ön kamerayı S Pen’e taşıyarak tamamen çerçevesiz, çentiksiz, deliksiz bir ekrana sahip olabilir. Ancak en azından şu an için bunun bir teoriden ibaret olduğunu unutmayın. Şirketler patentini aldıkları her teknolojiyi hayata geçirmezler.