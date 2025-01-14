Opel, yeni nesil Grandland’ı Türkiye’de satışa sundu. Elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle, 82 kWh batarya ve uzun menzil sunuyor.

Alman otomobil üreticisi Opel, yeni nesil Grandland modelini Türkiye'de satışa sundu. Hem elektrikli hem de hibrit motor seçenekleriyle dikkat çeken yeni Grandland yenilikçi özellikleriyle öne çıkıyor.

Yeni Opel Grandland 1.2 litre 136 HP turbo benzinli motor ve elektrikli motor seçenekleriyle geliyor.

Yeni Opel Grandland'ın özellikleri

Özellikle 82 kWh batarya kapasitesine sahip elektrikli versiyonu, yaklaşık 582 kilometre menzil sunuyor ve 213 HP güç üretiyor. Bunun yanı sıra, yeni Grandland, STLA Medium platformu üzerinde inşa edilmiş olup gelişmiş enerji verimliliği ve uzun menzil sunan özelliklere sahip.

Yeni Grandland'ın fiyatları ise donanım seviyesine göre değişiyor. Edition donanım paketi 2.050.000 TL'den satışa sunulurken, GS donanım paketi fiyatı 2.185.000 TL olarak belirlenmiş. Elektrikli Grandland ise 1.804.000 TL’den satışa sunuluyor. Yeni Opel Grandland, hem hibrit hem de tamamen elektrikli motor seçenekleriyle çevre dostu bir sürüş deneyimi sunmayı vadediyor.