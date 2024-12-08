Opel, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka, geçtiğimiz ay indirim yaptığı Astra'ya bir indirim daha yaptı. İşte Opel'in sıfır araba fiyatları...

Alman otomobil devi Opel, aralık ayı güncel fiyat listesini paylaştı. Geçtiğimiz ay Astra'ya indirim yapan marka, bu ay bir indirim daha yaptı. Ancak fiyat hâlâ çok da ulaşılabilir değil.

Peki Opel sıfır araba fiyatları ne durumda? Şimdi sizlere, Opel'in Aralık 2024 fiyat ve opsiyon listelerini sunacağız. Bu rakamların Opel'in internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Opel sıfır araba fiyatları - Aralık 2024

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı Corsa 1.075.900 TL 1.075.900 TL Crossland 1.399.900 TL 1.399.900 TL Astra 1.459.900 TL 1.413.900 TL Mokka 1.449.900 TL 1.449.900 TL Grandland 1.749.900 TL 1.749.900 TL

Corsa fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 75 HP, Benzinli Edition, Manuel 1.075.900 TL 1.2 100 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1.298.900 TL 1.2 100 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.358.900 TL 1.2 130 HP, Benzinli Ultimate, Otomatik 1.398.900 TL 100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1.270.900 TL

Corsa opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.000 TL Edition, Ultimate, GS Grafik Gri 6.000 TL Edition, Ultimate, GS Siyah Tavan 10.000 TL Ultimate, GS Panoramik Cam Tavan 23.000 TL GS Matrix LED far 30.000 TL Ultimate

Crossland fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 130 HP, Benzinli Essential, Otomatik 1.399.900 TL

Crossland opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.000 TL Essential 8" Multimedya Ekranı & Navigasyon 17.000 TL Essential

Mokka fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 130 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1.449.900 TL 1.2 130 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.711.900 TL 100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1.395.900 TL 100 kW, Elektrikli Ultimate, Otomatik 1.600.900 TL

Mokka opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.000 TL Edition, GS, Ultimate Siyah Tavan 10.000 TL Edition Bold Pack 7.250 TL Ultimate, GS

Astra fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 130 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1.413.900 TL 1.2 130 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.737.900 TL 1.2 130 HP, Benzinli Ultimate, Otomatik 1.908.900 TL 115 kW, Elektrikli Ultimate, Otomatik 1.629.900 TL

Astra opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.000 TL Edition, GS, Ultimate Güvenlik Paketi 10.000 TL Edition Siyah Tavan 10.000 TL GS, Ultimate

Grandland fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 130 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.749.900 TL 1.2 130 HP, Benzinli Ultimate, Otomatik 1.997.900 TL 1.5 130 HP, Dizel GS, Otomatik 1.899.900 TL 1.5 130 HP, Dizel Ultimate, Otomatik 2.093.900 TL

Grandland opsiyon fiyatları - Aralık 2024