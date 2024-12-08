Opel, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka, geçtiğimiz ay indirim yaptığı Astra'ya bir indirim daha yaptı. İşte Opel'in sıfır araba fiyatları...
Alman otomobil devi Opel,
aralık ayı güncel fiyat listesini paylaştı. Geçtiğimiz ay Astra'ya indirim yapan marka, bu ay bir indirim daha yaptı. Ancak fiyat hâlâ çok da ulaşılabilir değil.
Peki Opel sıfır
araba fiyatları ne durumda? Şimdi sizlere, Opel'in Aralık 2024 fiyat ve opsiyon listelerini sunacağız. Bu rakamların Opel'in internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim. Opel sıfır araba fiyatları - Aralık 2024
Model
Kasım Başlangıç Fiyatı
Aralık Başlangıç Fiyatı
Corsa
1.075.900 TL
1.075.900 TL
Crossland
1.399.900 TL
1.399.900 TL
Astra
1.459.900 TL
1.413.900 TL
Mokka
1.449.900 TL
1.449.900 TL
Grandland
1.749.900 TL
1.749.900 TL
Corsa fiyatları - Aralık 2024
Motor-Yakıt
Donanım-Şanzıman
Fiyat
1.2 75 HP, Benzinli
Edition, Manuel
1.075.900 TL
1.2 100 HP, Benzinli
Edition, Otomatik
1.298.900 TL
1.2 100 HP, Benzinli
GS, Otomatik
1.358.900 TL
1.2 130 HP, Benzinli
Ultimate, Otomatik
1.398.900 TL
100 kW, Elektrikli
GS, Otomatik
1.270.900 TL
Corsa opsiyon fiyatları - Aralık 2024
Opsiyon türü
Fiyat
Paket
Metalik Renk
15.000 TL
Edition, Ultimate, GS
Grafik Gri
6.000 TL
Edition, Ultimate, GS
Siyah Tavan
10.000 TL
Ultimate, GS
Panoramik Cam Tavan
23.000 TL
GS
Matrix LED far
30.000 TL
Ultimate
Crossland fiyatları - Aralık 2024
Motor-Yakıt
Donanım-Şanzıman
Fiyat
1.2 130 HP, Benzinli
Essential, Otomatik
1.399.900 TL
Crossland opsiyon fiyatları - Aralık 2024
Opsiyon türü
Fiyat
Paket
Metalik Renk
15.000 TL
Essential
8" Multimedya Ekranı & Navigasyon
17.000 TL
Essential
Mokka fiyatları - Aralık 2024
Motor-Yakıt
Donanım-Şanzıman
Fiyat
1.2 130 HP, Benzinli
Edition, Otomatik
1.449.900 TL
1.2 130 HP, Benzinli
GS, Otomatik
1.711.900 TL
100 kW, Elektrikli
GS, Otomatik
1.395.900 TL
100 kW, Elektrikli
Ultimate, Otomatik
1.600.900 TL
Mokka opsiyon fiyatları - Aralık 2024
Opsiyon türü
Fiyat
Paket
Metalik Renk
15.000 TL
Edition, GS, Ultimate
Siyah Tavan
10.000 TL
Edition
Bold Pack
7.250 TL
Ultimate, GS
Astra fiyatları - Aralık 2024
Motor-Yakıt
Donanım-Şanzıman
Fiyat
1.2 130 HP, Benzinli
Edition, Otomatik
1.413.900 TL
1.2 130 HP, Benzinli
GS, Otomatik
1.737.900 TL
1.2 130 HP, Benzinli
Ultimate, Otomatik
1.908.900 TL
115 kW, Elektrikli
Ultimate, Otomatik
1.629.900 TL
Astra opsiyon fiyatları - Aralık 2024
Opsiyon türü
Fiyat
Paket
Metalik Renk
15.000 TL
Edition, GS, Ultimate
Güvenlik Paketi
10.000 TL
Edition
Siyah Tavan
10.000 TL
GS, Ultimate
Grandland fiyatları - Aralık 2024
Motor-Yakıt
Donanım-Şanzıman
Fiyat
1.2 130 HP, Benzinli
GS, Otomatik
1.749.900 TL
1.2 130 HP, Benzinli
Ultimate, Otomatik
1.997.900 TL
1.5 130 HP, Dizel
GS, Otomatik
1.899.900 TL
1.5 130 HP, Dizel
Ultimate, Otomatik
2.093.900 TL
Grandland opsiyon fiyatları - Aralık 2024
Opsiyon türü
Fiyat
Paket
Metalik Renk
15.000 TL
GS, Ultimate
Siyah Tavan
10.000 TL
GS