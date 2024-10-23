Yeni Opel Mokka 2025 tanıtıldı. Modelinin güncellenen iç ve dış tasarımı, yeni motor seçenekleri ve fiyat bilgileri açıklandı.

Alman otomobil üreticisi Opel, geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni Grandland'in ardından şimdi de Mokka modelini makyaj operasyonuna aldı. Yaklaşık 4 yıldır piyasada olan Mokka'nın iç ve dış tasarımında bazı yenilikler yapıldı.

Opel'in popüler modellerinden Mokka, yeni Opel Vizor tasarımı ile dikkat çekiyor. Tamamen siyah olan bu Vizor, markanın yeni logosunu taşıyor ve far takımlarını da içeriyor. Mokka Electric ailesine özel aerodinamik jant seçenekleri eklenmiş durumda. Yeni modelde krom parça kullanımına son verilmiş, kaput üstündeki karakter hattı ise korunmuş.

Opel Mokka özellikleri

Makyajlı Mokka'nın iç mekanında dikkat çeken en büyük yenilik, üstü ve altı düzleştirilmiş yeni direksiyon tasarımı. Bu yeni direksiyon, geri dönüştürülmüş materyallerle döşenmiş ve tüm iç döşemeler sürdürülebilir malzemelerden üretilmiş. Orta konsolda yeni Grandland yansımaları bulunurken, fiziksel tuşlar yerini daha büyük bir multimedya ekranına bırakmış. 10 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli standart olarak sunuluyor ve yeni bilgi eğlence sistemi sesli komutlar alabiliyor.

Makyajlı Opel Mokka fiyatı

Makyajlı Opel Mokka, Edition ve GS donanım paketleri ile satışa sunulacak. Almanya'da giriş seviyesi içten yanmalı modelin fiyatı 26.740 euro olarak belirlenmiş. Ayrıca, iki adet elektrikli seçenek bulunuyor. Tam elektrikli model 403 km menzil sunarken, hibrit model 1.2 litrelik motor ve 48 volt yarı hibrit desteği ile düşük hızlarda sadece elektrik gücünü kullanabiliyor.