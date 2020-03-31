Yeni Resident Evil Oyunu, Serinin En Büyük Değişimi Olabilir

Popüler hayatta kalma ve korku serisi Resident Evil'ın bir sonraki oyunundan ilk bilgiler gelmeye başladı. Capcom'dan gelen sızıntılara göre yeni oyun, farklı tarzıyla seride büyük bir değişim olacak.

Capcom'un yeni oyunu Resident Evil 3 Remake için geri sayım başladı. Ancak gözler şimdiden bir sonraki Resident Evil oyununa çevrildi. Resident Evil ile ilgili yeni söylentiler var ve buna göre yeni Resident Evil oyunu, serinin geri kalanından farklı bir deneyim sunacak.

Capcom'dan gelen sızıntılarıyla bilinen Dusk Golem, bir sonraki Resident Evil oyununun seride şimdiye kadarki en büyük değişim olacağını ve ortaya çıktığı zaman birçok insanı öfkelendirebileceğini belirtti. Bununla birlikte Dusk Golem, oyun üzerinde yapılan testlerin "yüksek kaliteli" olduğunu gösterdiğinden bahsediyor.

Muhtemelen bu değişimin ne anlama geldiğini öğrenmemiz çok sürmeyecek. Bir sonraki Resident Evil oyununun 2016 sonundan beri geliştirilmekte olduğu ve 2021'de geleceği iddia ediliyor. Ayrıca Dusk Golem, Capcom'un açıklamasının oyunun "çok yakında" geleceği yönünde olduğunu söylüyor.

Ocak ayında paylaşılan bir sızıntı, yeni Resident Evil'in birinci şahıs türünde olacağını, kurt adamları içeren bir düşman türü içerdiğini ve Resident Evil 8 olarak adlandırılamayacağını öne sürüyordu. Yani yeni oyunun temel olarak hayatta kalma ve korku temasında değişim geçireceği söylenebilir.

Dusk Golem yeni oyunun gelişiminin yeni Resident Evil 3'e çok benzediğini ancak remake olmadığını da belirtti. Capcom tarafından yeni Resident Evil oyunu ile ilgili açıklamaların kısa süre içinde yapılması bekleniyor.