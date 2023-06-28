11 Temmuz 2025'te vizyona girmesi planlanan Superman: Legacy'de Superman ve Lois Lane'i canlandıracak oyuncular belli oldu.

Yıllardır aklımıza Superman olarak kazınan Henry Cavill, Aralık 2022’de role veda ettiğini duyurmuştu. Haliyle 2025 yılında vizyona girecek Superman: Legacy filmi için de yeni Superman aranmaya başlamıştı.

Bugün, bu arayışların sona erdiği ve Superman ile Lois Lane karakterlerini canlandıracak yeni oyuncuların belirlendiği duyuruldu. DC evreninin yeni Superman’i David Corenswet, yeni Lois Lane’i ise Rachel Brosnahan olacak.

Corenswet, ilk kez böylesine büyük bir yapımda yer alacak:

David Corenswet, ilk kez bu kadar büyük bir yapımda büyük bir role sahip olma deneyimini yaşayacak. Oyuncu, bugüne kadar IMDb sayfasına göre birçoğu dizi olmak üzere sadece 18 yapımda yer aldı. Bunlardan en büyükleri ise Pearl ve Look Both Ways idi.

Rachel Brosnahan ise süper kahraman yapımlarına daha tecrübeli bir isim. Oyuncu, Amazon’un dizisi Muhteşem Bayan Maisel ile gözleri üzerine toplamayı başarmış, Emmy ödülüne kavuşmuştu.