Uzun süredir söylentileri dolaşan, The Office ile aynı evrende geçecek dizi Peacock imzası taşıyacak. Yeni karakterlerle tanışacağımız dizinin hikâyesinden ilk bilgiler de geldi.

2005-2013 yılları arasında yayımlanan komedi dizisi The Office, tarihin en çok sevilen yapımlarından biri olmayı başarmıştı. Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fischer ve Rain Wilson’ın başrollerinde yer aldığı yapım, 2001’de çıkan aynı isimli Birleşik Krallık versiyonundan ilham alıyordu.

Uzun süredir yapımın yepyeni bir diziyle geri dönebileceği 2023 sonlarından beri ciddi ciddi konuşuluyordu. Bugün bu konuda nihayet hayranların heyecanını tavan yaptıracak bilgiler geldi. Yeni dizinin hikâyesiyle ilgili de küçük detaylar paylaşıldı.

Hayatta kalmaya çalışan bir gazetede geçecek

Variety’nin edindiği bilgilere göre yeni The Office dizisi, NBCUniversal’a ait olan sinema ve dizi platformu Peacock tarafından üstlenilen bir yapım olarak karşımıza çıkacak. Dizi, The Office’in remake’i olmayacak. Bunun yerine aynı evrende geçen yepyeni bir hikâye ve karakterlerle dolu bir dizi olarak karşımıza çıkacak.

İlk bilgilere göre yeni The Office dizisinde ana dizideki belgesel ekibi yepyeni bir şirkete gidecek. Bu şirket, ABD’nin batı taraflarında yer alan ve gönüllülerle hayatta kalmaya çalışan bir gazete olacak. Buradaki karakterlerin yaşadıklarını dizide izleyeceğiz.

Daha öncesinde About Time, Ex Machina gibi yapımlardan tanıdığımız Domhnall Gleeson ile The White Lotus ile başarı yakalayan İtalyan oyuncu Sabrina Impacciatore’nin dizinin başrolleri olacağı ifade edilmişti. Ancak karakterlerin detayları hakkında hâlâ bir bilgi yok.

Yeni The Office dizisiyle ilgili tüm bildiklerimiz bu kadar. Çıkış tarihi veya çekimlerin ne zaman başlayacağı belli değil. Detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.