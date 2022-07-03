Önümüzdeki günlerde vizyona girecek Thor: Love and Thunder filminin kötü karakteri Gorr the God Butcher'ın görünüşünün neden çizgi romanlardan farklı olduğu açıklandı. Yönetmen Taika Waititi, Harry Potter serisindeki Lord Voldemort'un bu değişikliğe neden olduğunu ifade etti.

Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) en yeni filmi Thor: Love and Thunder, 8 Temmuz 2022 tarihinde bekleyenleriyle buluşacak. Geçtiğimiz günlerde filmden ilk tepkilerin geldiğini sizlerle paylaşmıştık. Galada filmi izleyenler, heyecanla beklenen yapım hakkında olumlu yorumlarda bulunmuştu.

Yeni Thor filmi, Marvel çizgi romanlarından tanıdığımız kötü karakter Gorr the God Butcher’ı ilk kez beyaz perdeye taşıyacak olması nedeniyle de merakla bekleniyordu. Bu karakter, Batman rolüyle tanıdığımız Oscar ödüllü ünlü oyuncu Christian Bale tarafından canlandırılmıştı. Şimdi gelen açıklamalar ise karakterin yapımda çizgi romanlardan biraz daha farklı olacağını ortaya koydu.

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Gorr’un görünüşü Lord Voldemort nedeniyle değiştirildi

Bale tarafından canlandırılan Gorr, çizgi romanların aksine kafasından uzanan kısımlara sahip olmayacak. Bunun yanı sıra karakterin siyah kıyafeti de filmdeki versiyonunda bulunmayacak. Dikkat çeken diğer bir değişiklik ise Gorr’un suratı. Bu karakter çizgi romanlarda burnu olmayan düz bir surata sahip; ancak Bale’ın Gorr’u bunun aksine bu organa sahip olarak karşımıza çıkacak.

Thor’un bir önceki filminin de yönetmeni olan Taika Waititi, bu korkutucu karakterin görünümündeki bazı değişikliklerin nedeni ile ilgili açıklamalarda bulundu. Oscar ödüllü Yeni Zelandalı sinemacı, görünüşteki değişikliğin sebebinin Harry Potter serisinden tanıdığımız Lord Voldemort olduğunu ifade etti.

46 yaşındaki yönetmen IGN'e yaptığı açıklamalarda, “Gorr’un çizgi romanlardaki yüzü ne yazık ki Voldemort’a benziyor. İnsanların böyle bir bağlantıyı otomatik olarak yapacaklarını düşündüm. Bu yüzden çizgi romanlardaki görünüşten belli unsurlardan kopmadan ayrılmaya karar verdik” ifadelerini kullanarak Voldemort’un ikonik suratının bu değişikliğe neden olduğunu aktardı.

Taika Waititi’nin hem yönetmenliğini hem de ortak yazarlığını yaptığı Thor: Love and Thunder, 8 Temmuz’da vizyona girecek. Ek olarak yapım, Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chriss Pratt, Dave Bautista, Russel Crowe ve daha birçok ünlü ismi kadrosunda bulunduracak.

Thor: Love and Thunder

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