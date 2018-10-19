Yeni Windows 10 Güncellemesi Yavaşlayan Bilgisayarınızı Hız

Windows 10'a yeni gelecek güncelleme ile bilgisayarların hızları yüzde 18 ila 30 arasında artacak.

Intel açısından çok da parlak bir sene olduğunu söylemek zor, özellikle de Spectre ve Meltdown sorunları nedeniyle. Sorunların önünü almak için yapılan güncellemeler ve çalışmalar sonucunda bilgisayarlar belki kurtuldu ancak yüzde otuza varan yavaşlama sorunları çıktı. Windows'un yeni güncellemesi ile kaybedilen gücü geri kazanmak mümkün olacak gibi gözüküyor.

Pek çok ağda ve sistemde yavaşlamalar olmasına rağmen Google'ın bulut sistemi pek de ciddi bir sorun yaşamamıştı. Bunun sebebi ise Google'ın mühendislerinden Paul Turner. Turner'in Intel işlemcilerini daha farklı şekilde kullandığı Retpoline yöntemi sayesinde hem performans kaybı olmuyordu, hem de spectre ve meltdown problemi yaşamadılar.

Bu yaklaşımı kendi işletim sistemlerinde de kullanmak isteyen Microsoft'un yeni güncellemesinde Retpoline yüklü olarak gelecek.

Windows Kernel Ekibi'nden Mehmet İyigün'ün açıklamasına göre bu güncelleme sayesinde daha önceki güncelleme ve fixlerde kaybolan güç geri gelecek. Son kullanıcılar için CPU kullanımındaki fark son derece büyük bir gelişme olacak.