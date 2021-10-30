Bilim Kurulu Üyesi ‘Yeniden Kapanma’ Sinyalleri Verdi

Bilim insanları ve sağlık çalışanları vatandaşa aşı çağrısı yaparken 25-30 bin civarında seyreden vaka sayısı endişe yaratıyor. Bu tablonun aninden değişip 70 binlere çıkması durumunda yeniden kapanmaya gidebileceğimize vurgu yapan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, aşı karşıtlarına da çağrıda bulundu.

Ülkemizde halkın her kesimini aşılamak ve toplum bağışıklığını kazandırmak için çalışmalar devam ediyor. Okulların, iş yerlerinin, kafe ve restoranların da açılmasıyla birlikte normal hayatımıza adım adım ilerlemeye devam etsek de uzmanlar 25-30 bin civarında seyreden vaka sayılarına dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, vaka sayısının 70 bine çıkması durumunda yeniden kapanmaya gidebileceğimizi açıkladı.

Sabit seyreden günlük vaka tablosunun pik yapıp tırmanabileceğine dikkat çeken Şener, Türkiye genelinde aşılanmanın neredeyse durduğunu belirtiyor. 65 yaşın altında aşılanmaya ‘ayak direyen’ bir kesim insanın olduğunu belirten Şener, bu grupların da hastane ve yoğun bakıma yatış riskleri olduğuna dikkat çekiyor. Şener, açıklamasında “70 bin vaka sayılarına sıçrama olması durumunda yeniden kapanma, okulların kapanması gibi tabloların gündeme gelme durumu söz konusu olabilir.” sözlerine yer verdi.

Aşı karşıtlarına “sessiz olun” çağrısı:

Türkiye’deki aşı karşıtı gruplar arasında bilim insanlarının da yer aldığını belirten Şener, herkesin görüşüne saygı duyduklarını fakat bu karşıt görüşlerin aşı karşıtlığını tetiklediğini ifade ediyor. ‘Vatandaşlarda aşı tereddüdünü körükleyecek’ söylemlerin hepimize zararı olacağını söyleyen Şener, “Kamuoyu önünde söylediğimiz ve paylaştığımız aşıyla ilgili olumsuz görüşleri bir kenara bırakmamız lazım. Bu salgından çıkmamızın yolu aşı, maske ve mesafeden geçiyor.” açıklamasında bulundu.

Delta-Delta Plus varyantının pandemiyi atlatmak için gereken toplumsal bağışıklık oranını %85’e çıkarmasını beklediklerini belirten Şener, Türkiye’de çift doz aşılanmayla birlikte bu oranın %70’de olduğu bilgisini paylaştı. Şener, bu kışı minimum hasarla atlatırsak 2022 yılının ilk yarısında Covid-19’un Türkiye gündeminden düşebileceğini vurgulayarak açıklamasına şu şekilde devam etti; “Bu yelpazeyi istediğimiz oranda yukarıya tırmandıramazsak, yani aşılanma oranımızı %75-85 bandı üzerine çıkaramazsak 2022 yılında Covid-19 konuşup aşı çağrısı yapmaya devam edeceğiz. Bu bizim için üzücü olur. Elimizde aşı var, kendi yerli ve milli aşımız da var. Israrla bunun olumsuz yanlarını paylaşmak doğru bir şey değil.”