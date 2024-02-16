Yerli akıllı telefon üreticisi Mipo, Türkiye'de satışlara başladığını duyurdu. Şirket, en başta dört modelini satışa sundu.

Yerli akıllı telefon üreticilerinin sayısı her geçen gün artıyor. Bugün de bunlara bir yenisi daha eklendi. Mipo isimli yerli üretici, bugün yaptığı bir açıklamayla Türkiye pazarında cihazlarını satışa sunduğunu duyurdu.

Açıklamada herkesin ulaşılabileceği fiyat etiketleriyle pazara giriş yapıldığı belirtilirken orta ve üst segment akıllı telefonlar çıkarılacağı aktarıldı. Şirket ayrıca Ar-Ge merkezi desteğiyle üretim yaparak diğer üreticilerden farklı olduğunu söylüyor.

4 model satışa sunuldu

Mipo, 4 modelle Türkiye pazarına giriş yapmış oldu. Bu modeller, M17, M25, M33 ve M46 Pro isimlerine sahip. Cihazların hepsinin giriş ve orta seviye civarında olduğunu söyleyebiliriz. M46 Pro aralarında en üst seviyedeki telefon.

En çok tercih edilen markalardan biri olmayı planladığını aktaran Mipo, 4 modelin yanı sıra yakında amiral gemisi telefonlarını da satışa sunmaya başlayacağını söylüyor. M46 Plus ve M59 modelleri olacak. Yakında telefonlar dışında Mipo’dan farklı teknolojik ürünlerde göreceğiz. Satışa çıkan cihazların özelliklerine ve fiyatlarına aşağıdan göz atabilirsiniz:

Mipo M17 teknik özellikleri

Ekran 6,5 inç, 720 x 1600P HD+ İşlemci CortexTM A55 Octa core 1.6 GHz RAM 4 GB Depolama 128 GB Arka Kamera 13 MP + 2 MP Ön Kamera 8 MP Batarya 4000 mAh İşletim Sistemi Android 13

Mipo M17 fiyatı

4 GB + 128 GB 6.999,00 TL

Mipo M25 teknik özellikleri

Ekran 6,5 inç, 720 x 1600P HD+ İşlemci CortexTM A55 Octa core 1.6 GHz RAM 4 GB Depolama 128 GB Arka Kamera 13 MP + 2 MP Ön Kamera 8 MP Batarya 4000 mAh İşletim Sistemi Android 13

Mipo M25 fiyatı

4 GB + 128 GB 6.999,00 TL

Mipo M33 teknik özellikleri

Ekran 6,5 inç, 720 x 1600P HD+ İşlemci CortexTM A55 x 6 1.6 GHz & A75 x 2 1.6 GHz Octa core RAM 6 GB Depolama 128 GB Arka Kamera 48 MP + 2 MP Ön Kamera 8 MP Batarya 5000 mAh İşletim Sistemi Android 13

Mipo M33 fiyatı

6 GB + 128 GB 7.999,00 TL

Mipo M46 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,82 inç 720 x 1640P HD+ İşlemci CortexTM A55 x 6 1.6 GHz & A75 x 2 2.0 GHz Octa RAM 8 GB Depolama 128 GB Arka Kamera 48 MP + 2 MP Ön Kamera 8 MP Batarya 5000 mAh İşletim Sistemi Android 13

Mipo M46 Pro fiyatı