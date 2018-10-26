İstanbul merkezli yerli yapay zeka teknolojileri şirketi Yapaytech, Google Asistan ve Apple Siri’ye rakip olacak yerli üretim sesli yapay zeka uygulaması Dahi Asistan’ı kullanıma sundu. Hem Android hem de iOS için yayınlanan uygulama, pek çok ihtiyacınızı karşılayacak potansiyele sahip. Gelin detaylarına hep birlikte bakalım.

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin kullanıcılara yönelik en güçlü yansımalarından birisi olan sesli asistanlar popüler olmaya başladı. Apple’ın Siri’si, Google’ın Asistan’ı, Amazon’un Alexa’sı rekabette küresel çapta başı çekiyor. Nitekim bu yazılımların ülkemizde kullanılabilmesi için aşması gereken dil sentezleme sorunları var.

Tam da bu noktada yerli teknoloji şirketlerinin ürettikleri benzer çözümlere odaklanıyoruz. Bugüne kadar çok sayıda olmasa da örneklerini görmüş, söz konusu uygulamaları sizlerle paylaşmaya devam etmiştik. İstanbul’da bulunan yerli teknoloji şirketi Yapaytech, bir süredir üzerinde çalıştığı Dahi Asistan uygulamasını Play Store ve App Store üzerinden yayınladı, yerli asistanlara bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Kullanıcıların merak ettikleri bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlayan Dahi Asistan, anlık olarak hava durumu, spor müsabakaları, ekonomi ve döviz takibine, vizyondaki filmlere kadar oldukça çeşitli bir bilgi ağına sahip.

Yapaytech, sektördeki diğer asistan uygulamalarından farklı olarak, Dahi Asistan için farklı hizmetler adına bot yazılım seçeneği de sunuyor. Oyun, e-ticaret, çeviri, kredi notu hesaplama gibi temel amaçlar için kullanılabilecek çok sayıda botla asistanın kullanım çeşitliliğini arttırmak hedeflenmiş. Ana uygulama Dahi Asistan ise sesli komutlara son derece duyarlı.

Dahi Asistan, zamanla çeşitli markaları görebileceğimiz bir platform haline gelecek. Yapaytech’in kurmayı planladığı ekosistemle bu markalarla temas kurmak mümkün olacak.

Yerli yapay zeka uygulaması Dahi Asistan’ı kullanmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz: