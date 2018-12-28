Yerli ve Milli İmkanlarla Geliştirilen Mikro İşlemci: Çakıl

Son dönemde hızla artan yerli ve milli üretimlere bir yenisi ekleniyor. TÜBİTAK'ın geliştirdiği Çakıl isimli mikroişlemci, yabancı mikroişlemcilerin yerini alacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni dönemde tamamlanması beklenen çalışmaları TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesindeki Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nde inceledi. Yeni dönemde silah sistemlerinde kullanılan yabancı mikroişlemcilerin yerine, yerli ve milli üretim Çakıl'ın kullanılacağı böylece doğrulandı.

Milli Teknoloji Hamlesi sonrasında, üretilecek her yeni cihaz için derinlik sağlanması gerektiğini belirten Varank, platformdan alt ana sistemlere, çip teknolojisinden gelişmiş yazılım algoritmalarına kadar hemen hemen her komponenti yerli imkanlarla üretmek istediklerini belirtti.

Varank'ın açıklamaları şu şekilde:

“BİLGEM’de stratejik bağımsızlığımız açısından kritik öneme sahip teknolojiler geliştiriliyor. Burası geniş bir test alt yapısına sahip. Milli Savaş Uçağı’nın gerçek zamanlı işletim sistemi, SİHA’lar ve savaş uçaklarımızın kullandığı akıllı bombaların lazer arayıcı başlık detektörü, gelişmiş haberleşme istihbarat donanımları, milli kripto sistemleri, hava radar sistemlerinin tamamı Ar-Ge mühendislerimiz tarafından burada geliştirilmekte.”

Türkiye'nin milli kripto sistemine sahip olan 10. ülke olmayı başardığını belirten Varank, Kripto Cihazları Laboratuvarı’nı ziyaret ettikten sonra şunları söyledi:

"Gurur duyduk. Milli güvenliğin en temel ayaklarından biri burası. Dünyada sayılı birkaç ülke bu teknolojiye sahip. 10 Gbit/s veri işleme yeteneği bulunuyor. Geliştirilen prototipinin performansı memnuniyet verici."