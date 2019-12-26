Elektrikli SUV segmentinde konumlanacak olan yerli otomobil, sektörün dev markalarıyla çarpışacak. Peki, Türkiye’nin Otomobili hangi rakiplerle mücadele edecek? Hadi gelin, bu sorunun cevabına hep birlikte bakalım.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) liderliğinde geliştirilen yerli otomobil üzerindeki sır perdesi yarın resmen kalkacak. Gebze'de düzenlenecek tören ile yerli otomobile ilk bakışımızı atacağız.

TOGG’un resmi Twitter hesabından paylaşılan görseller sayesinde, aracın ön tasarımı hakkında az çok bilgi sahibi olduk. Keza bugün yapılan son paylaşımda da, yerli otomobilin kokpitine ilk bakışımızı atmıştık.

Yerli otomobilin iç mekanı:

Yerli otomobil, elektrikli motoru sayesinde sıfır emisyona sahip olacak. Lale şeklindeki ön ızgara tasarımı ile dikkat çeken araç, SUV segmentinde yer alacak. Yerli otomobilin neden sedan değil de, SUV olduğu bazı tartışmalara neden olmuştu. Fakat Türkiye’deki satış rakamları, SUV’ların sedanların ardından yüzde 24 pazar payı ile sürücülerin en çok tercih ettiği ikinci kasa tipi olduğunu gösteriyor.

Dünyaya baktığımızda ise SUV modeline yönelik ilginin bir hayli yüksek olduğunu görüyoruz. ABD, yüzde 48 ile bu alanda lider. Onu yüzde 42 ile Çin ve yüzde 33 ile Avrupa takip ediyor. TOGG, son dönemde giderek artan elektrikli SUV trendine ayak uydurmak için böyle bir adım atmış gibi görünüyor.

Peki, yerli otomobilin elektrikli SUV pazarındaki rakipleri hangi modeller olacak? Öncelikle aracın C segmentinde, SUV ve full elektrikli bir otomobil olacağını tekrardan hatırlatalım. Pazara baktığımızda, bu segmentte boy gösteren başlıca modeller olarak şunları gösterebiliriz:

Airways U5

Kira e-Niro

Lexus UX 300e

Lynk & Co 01

Mazda MX-30

MG ZS EV

Nissan Ariya

SsangYong e-SUV

Volkswagen ID.4 SUV

Volvo XC40 Recharge

Elbette bu markaların dışında pazarda elektrikli SUV’larıyla boy gösteren birçok marka bulunuyor. Fakat listeyi crossover segmenti olacak şeklinde şekilde daralttığımızda, karşımıza yukarıdaki modeller çıkıyor. Ayrıca Subaru ve Toyota’nın da c-segmenti bir elektrikli SUV için iş birliği kurduğu bilgisini de araya sıkıştıralım.

Habertürk'ün hazırladığı bu habere şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.