Türkiye'nin en çok tercih edilen 3 otomobilinden ikisi olan Renault Megane Sedan ve Renault Clio HB, 'Yerli Üretim' logosuna sahip ilk iki otomobil olacak.

2 Ekim tarihinden itibaren market ürünlerinde kullanılması zorunlu hale gelen 'Yerli Üretim' logosu, otomotiv sektöründe de karşımıza çıkmaya başladı. İlk olarak Brisa otomobil lastiklerinde gördüğümüz logo, yavaş yavaş otomobillerin kendisinde de yer alacak.

Konuyla ilgili ilk atılım gösteren firma ise Renault... 2018'in Eylül ayına kadar 22 bin 522 adet satarak ülkemizin en çok tercih ettiği 2. model olan Megane Sedan ve yine aynı dönemde 18 bin satarak 3. sırayı alan Clio HB, yerli üretim logosuyla satılacak olan ilk iki otomobil oldu.

Bursa'daki OYAK Renault Fabrikaları içerisinde üretilen bu iki modeli, çok yakın zamanda diğer otomobillerin de takip etmesi bekleniyor. Dilerseniz son olarak 1969'dan beri ülkemizde üretim gerçekleştiren OYAK Renault Fabrikası'nın tarihçesine bir göz atalım.

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