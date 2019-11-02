Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Başkanı Yavuz Sultan Selim Yüksel tarafından WhatsApp'a alternatif olabilecek yerli ve milli bir uygulama geliştirilmesi gerektiği söyleniyor.

Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Başkanı Yavuz Sultan Selim Yüksel tarafından, WhatsApp gibi uygulamalardaki güvenlik açıkları nedeniyle yerli ve milli bir uygulama geliştirilmesi öneriliyor. İç güvenliklerine önem veren ülkelerin de bunu kendi geliştirdikleri uygulamalarla yaptıklarını belirtiyor. Günümüzde ise bunun en bariz örneği WeChat ile Çin hükümeti olarak karşımıza çıkıyor.

Özellikle WhatsApp'ın kısa bir süre önce İsrailli siber gözetim firması olan NSO Group'a açtığı davaya dikkat çeken Yüksel, "Verinin anahtarı kimdeyse bilginin sahibi de o olur" açıklamalarını yaptı. NSO Group'un üzerindeki iddialar ise oldukça büyük. WhatsApp'ın verilerini kullanarak yüksek düzeyde casusluk yaptığı iddia ediliyor. 20'den fazla ülkedeki 400'den fazla üst düzey insanın bilgilerinin NSO Group'un da aralarında bulunduğu kişiler tarafından yayınlandığı iddiası sürüyor.

Verileri nasıl ele geçiriyorlar?

Yüksel, bu tarz firmaların siber saldırılarını uçtan uca şifreleme yöntemini kırarak değil, eski bir yöntem olan 'Trojan' kullanarak ele geçirdiklerini belirtti. Uçtan uca şifrelemenin de oldukça önemli olduğunu ve kırılmasının pek muhtemel olmadığını dile getirdi. Saldırganlar genellikle 'Phishing' yani oltalama mailleri ile kullanıcıların telefonlarına erişip oradan da bilgilerine ulaşabiliyorlar. Hatta ana sisteme yerleşebilen bu virüsleri, virüs programlarıyla bile tespit edemiyorsunuz. O yüzden hangi uygulamalar için hangi yetkileri verdiğinize dikkat etmeniz gerekiyor.

Bu sebeplerden dolayı ve NSO Group örneğinden de yola çıkarak Yüksel, "Özellikle veri anlamında anahtarlar, bu uygulamaların başında duran kişilerin elinde oluyor. Biz de verilerimizin güvenliği için yerli ve milli uygulamalar kullanmalıyız. Bu anlamda özellikle kritik noktalardaki iletişimimizi yani özel bilgilerimizin yer aldığı içeriklerin paylaşımını mutlaka yerli ve milli sistemler üzerinde gerçekleştirmeliyiz" sözleriyle yerli ve milli bir uygulama geliştirilmesinin önemini dile getirdi. Kamu ve özel sektörün birlikte çalışarak bu işin altından kalkabileceğini de ifade etti.

Yüksel ayrıca Çin gibi hükümetlerin bu durumun farkında olduğunu ve hem ofansif hem de defansif anlamda ürünler geliştirdiğini dile getirdi. Bu yüzden ülke içerisinde WeChat kullanılıyor. Bunlara ek olarak ise ülkemizde en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ın, bizi her fırsatta tehdit eden bir hükümetin elinde olduğunu ifade etti.

Bütün bu sebeplerden dolayı yerli ve milli bir mesajlaşma uygulaması geliştirilerek aynı Çin hükümetinin de yaptığı gibi bizlerin de o uygulamayı kullanmamız Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Başkanı tarafından öneriliyor.