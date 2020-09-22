Yıldızının Etrafında 3,14 Günde Dönen Gezegen Keşfedildi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, 2017 yılında elde edilen verilerde kendi yıldızı etrafında 3,14 günde dönen bir gezegen keşfetti. K2-315b ismiyle anılan gezegen, yıldızın etrafında saatte 291.000 kilometre hızla dönüyor.

Matematikten en uzak olan bir insan bile hayatında mutlaka pi sayısını duymuştur. Bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen bu sayı, matematikte sabit bir irrasyonel sayıdır. Hayatın her alanına etki eden pi sayısı tam haliyle bilinmese de en çok 3,14 olarak kullanılır.

Pi sayısı günümüzde her alanda karşımıza çıksa da somut olarak fazla görmeyiz. Ancak bugün Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki (MIT) araştırmacılar tarafından paylaşılan keşif, pi sayısını somut bir şekilde önümüze koydu. Araştırmacılar, bizden fazlasıyla uzakta keşfettikleri yeni bir gezegenin kendi yıldızının etrafında 3,14 günde döndüğünü açıkladı.

Pi gezegeninin detayları:

MIT tarafından keşfedilen gezegen, K2-315b ismiyle anılmaya başladı. Neredeyse Dünya kadar büyüklüğe sahip olan K2-315b, MIT tarafından yapılan açıklamaya göre 'çok sıcak' ve 'muhtemelen yaşanabilir değil' ifadeleriyle tanımlandı. Gezegenin saat yönünde hareket ettiği de paylaşılan bilgiler arasındaydı.

MIT'de araştırmacılardan oluşan ekip, K2-315b gezegenini 2017 yılında NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu K2 görevinde elde ettiği veriler yoluyla keşfetti. 7 Mart 2009 tarihinde uzaya gönderilen Kepler Uzay Teleskobu, 30 Ekim 2018'de iticilerinin yakıtının tükenmesiyle kullanım dışı bırakılmıştı. Ancak teleskobun elde ettiği veriler hâlâ yeni keşifler yapılmasına olanak sağlıyor.

2017 yılında elde edilen verilerle keşfedilen gezegenin şu anda da yaşıyor olduğu, keşfin ardından MIT araştırmacılarının SPECULOOS teleskoplarıyla yaptıkları inceleme sonucunda doğrulandı. K2-315b gezegeninin saatte 291.000 kilometre hızla hareket ettiği, gezegenin yüzeyinin 117 dereceye kadar ısındığı açıklandı.

Keşfi yapan ekip, K2-315b gezegeninin gelecekte NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'yla yapılacak gözlemler için mükemmel bir aday olduğunu belirtti. MIT, kendi yıldızının etrafında 3,14 günde dönen bu gezegenin yörüngesi için 'astronomi ve matematiğin hoş bir uyumu' ifadesini kullandı.