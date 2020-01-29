Bu yıl 12. kez gerçekleştirilecek olan Yıldızlı projeler yarışması için son kayıt tarihi 1 Mart olarak açıklandı. Yarışmaya katılmayı düşünenlerin ellerini çabuk tutması gerekiyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren IEEE YTÜ Öğrenci Kulübü tarafından bu yıl 12. kez düzenlenecek olan Yıldızlı Projeler Yarışması, “Fikrini Geleceğe Taşı” sloganı ile 6 Ocak 2020 tarihinde resmen başladı. Etkinliğin son başvuru tarihi ise 1 Mart 2020 olarak açıklandı.

Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon kültürünün gelişmesi, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin projeleri ile start-up’ların hayata geçmesi konusunda destek olmayı amaçlayan düzenlenen Yıldızlı Projeler Yarışması, geçtiğimiz 11 senede 144 farklı üniversiteden toplamda 2040 proje başvurusu aldı.

14 Nisan 2020 tarihindeki finalde projelerin değerlendirmesini Sanayi ve Bilim Kurulu beraber yapacak. Üniversitelerin gözde akademisyenlerinden ve girişimcilerden oluşan Bilim Kurulu ve başarılı sanayicilerden oluşan Sanayi Kurulu sayesinde üniversite-sanayi iş birliği somutluk kazanacak. Ayrıca final gününde melek yatırımcıların proje sahiplerini yakından takip edeceği bir ortam olacak.

Yıldızlı Projeler’de kategori sistemi ile projeler kendi alanlarındaki projelerle yarışacak ve her kategoride birden fazla proje destek bulabilecek. Bilişimden makinaya; enerjiden sağlığa; elektrikten kimyaya her alandan projeler alanlarında uzman isimler tarafından objektif bir şekilde değerlendirilecek; sektöre, insanlığa hizmet edecek olan en güzel projeler seçilerek hayat bulması için desteklenecek.

Yıldızlı Projeler Yarışması’na başvurmak için yapmanız gereken tek şey yildizliprojeler.com adresindeki başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmak. Ayrıca yarışma ile ilgili detaylı bilgileri de aynı web sitesinden sağlayabilirsiniz. Son başvuru tarihinin 1 Mart olduğunu unutmayın.