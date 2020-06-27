Salgın nedeniyle bir kez ertelenip ardından yeniden 27 Haziran tarihine çekilen YKS’ye giren öğrenciler, bu kararı turizme bağlıyorlar. Bu düşünce ile hareket eden öğrenciler, Turizm Bakanı’na ait olan Etstur'un Google Play Store puanını 1,1 yıldıza gerilettiler. Benzer bir durum uygulamanın App Store sürümü için de geçerli.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), salgın nedeniyle önce ertelenmiş, ardından ilk kararlaştırılan tarihe geri çekilmişti. YKS’ye giren bazı öğrencilere göre erteleme kararının geri çekilmesinde "yurt içi turizmi hareketlendirme çabaları" etkili oldu. Bu düşünce ile hareket eden öğrenciler Turizm Bakanı’na ait olan Etstur şirketinin mobil uygulamasına Google Play Store’da düşük puanlar vererek, uygulamanın ortalamasını 1,1 yıldıza kadar geriletti.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sahibi olduğu Etstur ülkemizdeki en büyük turizm hizmet ağlarından birisine sahip. Ancak öğrencilere göre YKS’nin temmuz ayına ertelenme kararı, Turizm Bakanlığı’nın sektörün negatif etkilenmesini engelleme çalışmaları nedeniyle iptal edildi. Bu da öğrencilerin hem devlet yetkilisi hem de turizm sektöründe ticari bir figür olarak tanıdıkları Bakan Ersoy’un şirketi Etstur’a tepki göstermelerine neden oldu.

Etstur’un Google Play Store puanı 1,1 yıldıza geriledi:

Google Play Store’da Etstur’a sadece düşük puan vermekle kalmayan öğrenciler, aynı zamanda yorumlarla da tepkilerini dile getirdiler. Özellikle TYT’nin düzenlendiği 27 Haziran tarihinde uygulamaya çok sayıda düşük puan verilince ortalaması hızla 1,1’e geriledi. Etstur’un Android uygulaması için şu anda 5 binden fazla değerlendirme var. Uygulamayı bugüne dek 1 milyondan fazla kullanıcı indirmiş görünüyor.

Öğrenciler tepkilerini yorumlarla dile getirirken, benzer bir durum uygulamanın App Store sürümünde de mevcut:

Benzer bir durum uygulamanın iOS sürümü için App Store’da da geçerli. App Store üzerinde Seyahat kategorisinde 2. sırada olan Etstur uygulamasına da 7,7 binden fazla oy verilmiş görünüyor ve ortalaması 1,7 puana gerilemiş durumda.

Öğrencilerin salgın döneminde üniversite sınavının düzenlemesine yönelik tepkileri artacağa benziyor. YKS’nin ikinci ayağını oluşturan AYT ise 28 Haziran Pazar günü düzenlenecek.