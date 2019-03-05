Yok Artık: Steam, Sapık Bir Seri Katil Oyununu Listeledi

Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, bazı ülkelerde yasaklanmasına neden olabilecek bir adım atmak üzere. Kurbanlarına cinsel tacizde bulunan sapık bir seri katilin oynandığı “Rape Day” isimli oyun, platformda listelenmeye başlandı. Yapımcının açıklamasına göre oyun “sosyapatlara özel” olarak hazırlandı ve yakında yayınlanacak.

Steam, en aktif oyuncu kitlesine sahip olan platformlardan birisi. Ücretli ya da ücretsiz sayısız oyunun bulunduğu platformda çok sayıda sağlıksız içerik bulmak da mümkün. Küçük bir yaş formunu doldurarak girilebilen bazı oyunlarda şiddet ve uygunsuz içerikler kol geziyor. Steam tarafından görmezden gelinen son yapım ise çizmeyi fazlasıyla aşıyor.

Kurbanlarını öldürmeden önce onlara cinsel tacizde bulunan bir seri katilin ana karakter olduğu, yani oyuncular tarafından yönlendirildiği "Rape Day "isimli bir oyun ortaya çıktı. Steam’de yakında yayınlanmak üzere listelenen oyunun yapımcısı, “Oyunu sosyapat oyuncular için hazırladık” açıklamasında bile bulundu.

An itibariyle yayınlanmadan önceki son aşamada olduğu belirtilen Rape Day, Steam editörleri tarafından inceleniyor. Yapımcının açıklamalarına göre, cinsel içerik nedeniyle oyunun bazı ülkelerde yasaklanması muhtemel, hatta bu nedenle Steam’in onay süreci de uzayabilir. Nitekim açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla Steam yönetimi, böyle bir içeriğe sahip oyunu incelemeye değer(!) bulmuş.

Açık söylemek gerekirse, Steam’in bu oyunu doğrudan reddetmeyip incelemeye layık görmesi bile başlı başına tartışma konusu. Bırakın oyunun yasaklanmasını; bu içeriğin yayınlandığı bir platform, haklı gerekçelerle bazı ülkelerde yasaklanabilir.

Özellikle Steam veya YouTube gibi çocukların uygunsuz içeriklere sık sık maruz kaldıkları alanlarda "Rape Day" gibi yapımların ciddi sorunlara yol açabileceğini söyleyebiliriz. (Yayıncılık anlayışımız gereği, oyuna dair herhangi bir bağlantıya yönlendirme yapmayı uygun görmüyoruz.)

Steam editörlerini ve yönetimini, benzer içeriklere karşı duyarlı olmaya davet ediyor; ebeveynlere de çocuklarının hangi oyunlara eriştiğini kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz.

Steam üzerinde sakıncalı gördüğünüz oyunları ve içerikleri yorumlar kısmında belirtebilir, düşüncelerinizi de aktarabilirsiniz.