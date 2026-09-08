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Bomba İddia: GTA 6 İçin Türkçe Dil Desteğinin Onaylandığı Söyleniyor

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Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan söylentilere göre GTA 6'ya resmî Türkçe dil desteği geleceği iddia ediliyor.

Bomba İddia: GTA 6 İçin Türkçe Dil Desteğinin Onaylandığı Söyleniyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

GTA 6'ya yönelik uzun süredir devam eden bir Türkçe dil desteği beklentisi ve bu yönde çalışmalar var. Türk oyuncuların sosyal medya üzerinden toplaşıp gerek Rockstar Games'e gönderdiği mailler gerekse yazdıkları incelemelerle sesini duyurma çabası nihayet olumlu sonuçlanıyor olabilir.

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X üzerinden GTANewsHub ve YourGTANet isimli hesapların yapmış olduğu paylaşıma göre Rockstar Games çok yakında, oyuna Türkçe dil desteği ekleneceğini açıkladığı bir duyuru paylaşacak. Keza Mustafa Kadir'in de geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşım bu söylentiyi destekler nitelikte.

İçerikten Görseller

Bomba İddia: GTA 6 İçin Türkçe Dil Desteğinin Onaylandığı Söyleniyor
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Peki bu söylentilerin gerçek olma ihtimali var mı?

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Mustafa Kadir'in iddiasına göre Rockstar Games'e yakın bir bağlantısının bu gelişmeyi doğruladığı söyleniyor fakat bahsi geçen GTANewsHub ve YourGTANet hesaplarının daha önce gerçek olmuş herhangi bir sızıntısı bulunmuyor.

Keza bu söylentilerin doğrudan bir kişi veya firmaya yönelik somut bir kanıtla neticelendirilememesi de şimdiden sevinmemeniz gerektiğinin habercisi. Yine de daha önce gelen söylentiler, geçtiğimiz gün konuya dair şirket içi bir toplantı olacağı yönündeydi. Eğer söylentiler doğruysa (ki umarız doğrudur) oyunu Türkçe oynama ihtimalimiz yüksek fakat şunu da unutmamak gerekiyor: Rockstar Games geçmişte herhangi bir dil için doğrudan bir paylaşım yapmadı ve böyle bir gelişme gerçek olsa dahi bu konuda bir paylaşım veya duyuru yapma ihtimali düşük görünüyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce GTA 6 Türkçe gelebilir mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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