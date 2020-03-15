BİGENÇ Derneği tarafından organize edilen Young Summit’20 Bilim ve Teknoloji Zirvesi, 14-15 Mart tarihlerinde Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezinde (BTM) yüzlerce liseli ve üniversiteli gencin katılımıyla gerçekleşti.

Her yıl farklı bir temaya odaklanarak 17 küresel kalkınma hedeflerinin tamamı üzerine gençlerin girişim projeleri üretmelerini sağlayan YoungSummit etkinliğinin bu yılki teması Bilim ve Teknoloji oldu.

Bu tema kapsamında 2 günlük programın ilk gününde konuşmaların yer aldığı zirvenin 2. gününde ise tüm günü kapsayan youngathon yapıldı. YoungSummit zirvesinde; Chado, MobilExpress, Worquarters şirketlerinin kurucu partneri Tunç Berkman, Turkcell Strateji ve Dijital Dönüşün Yöneticisi Murat Sanal, Desnet CEO’su Ömer Ekinci ve Üretken Akademi Başkanı Kadir Can Akkoyun konuşmacı yer aldı.

Youngathonlarda ise katılımcılar konularına göre belirlenmiş bilim teknoloji vakaları (yapay zeka-nesnelerin interneti-sanal dünyalar-blockchain-tarım teknolojileri-elektronik atıklar) üzerine girişim projeleri ürettiler. Jüriye sunulan projelerden başarılı olan ilk 3 girişim fikri BTM ve BİGENÇ Derneği tarafından hayata geçirilmesi için desteklenecek.

YoungSummit sadece 2 günlük bir etkinlik olarak kalmayıp bu etkinlikten çıkan girişimler küresel kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edecek. Etkinlik ve gelecekte hayata geçecek projeler hakkında daha fazla bilgi almak için youngsummit.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.