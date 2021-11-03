Kendi çapında bir evren olan YouTube’un derinliklerine indik ve muhtemelen daha önce hiç görmediğiniz videoların bazılarını sizler için derledik. Bu videolar arasında komik, korkunç, eğlenceli ve hiçbir amacı olmayan videolar da bulunuyor.

Her gün saatlerimizi geçirdiğimiz internet hayal edebileceğimizden çok daha büyük bir yer. Bilgisayarlarımız içindeki bu sonsuz evrende bizi bir araya getiren internet siteleri sayesinde birbirimizle iletişim kuruyoruz. Tüm internet kullanıcılarını bir araya getiren en büyük platformlardan birisi de elbette Google’ın bünyesindeki YouTube.

Her ay 2 milyardan fazla kayıtlı kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi, milyarlarca videoya da ev sahipliği yapıyor. Bizim genellikle ana sayfamıza düşen videolarsa tahmin edebileceğiniz denizden alacağınız bir damla sudan farksız. Bizler de bu yazı serimizde YouTube’un derinliklerinde, yüzeyinde ve internette karşımıza çıkan, izleyince “Ben ne izledim az önce?” diye garipseyeceğiniz, anlamsız, bir amacı olmayan ama izleyip geçtiğimiz bazı videoları sizler için derledik.

İzlerken gerileceğiniz, güleceğiniz, “Bu neydi?” diyeceğiniz, sadece izleyip geçeceğiniz videolar bütünlemesi:

“Her varlık eğlenir” temasını yansıtan korkunç giyimli flüt sanatçısı:

Bize en fazla yaklaşan aday: Saatlere sağlamlık testi yapan adam:

3 Kasım 2021 itibarıyla tam 1.321 gündür düzenli olarak salata yediği videolar yükleyen adam:

Kendisinin her video başlığıysa “Salata beni yiyene kadar her gün salata yiyorum”. Afiyet olsun, ne diyelim.

SKIDI PAP PAP BUM BUM eşliğinde şömine:

Big Shaq’ın hâlâ birçok videoda duyduğumuz “Mans Not Hot” şarkısındaki sanat eseri sesleri, şömine ateşiyle senkronize edildi. Salonunuzdaki televizyonunuzda açıp huzur bulabilirsiniz.

Gandalf aslında Türk’tü, fiyatlar artınca araba alamadı, büyü öğrenip kendi çağırır oldu:

Ata binmeye devam eden Legolas ve Aragorn utansın.

1 saniyede tüm Shrek serisini izlemek ister misiniz?

Artık Shrek serisinin tamamını izlediniz.

Interstellar, ama hamster’lar evreninde:

Shrek’in ini içeride böyle gözüküyormuş:

Pek beğenmedim.

????:

Video başlığını çevirdiğimizde “Kötü adam” karşılığı çıkıyor.

Bu video biraz rahatsız edebilir:

İlginç.