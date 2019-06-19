YouTube, Artırılmış Gerçeklik Reklamlarını Denemeye Başladı

Google, artırılmış gerçeklik destekli interaktif reklam sistemini belirli arama sonuçlarında ve YouTube'da denemeye başladı.

Şu an için iki boyutlu reklamlar egemenliğini sürdürse de yakın zamanda üç boyutlu, artırılmış gerçeklik destekli ve interaktif reklamların çok daha fazla karşımıza çıkacağı bir gerçek. Google’ın tanıttığı yeni reklam sistemi de bu tarz reklamların öncülüğünü yapabilecek düzeyde.

Reklam verenler artık interaktif 3B reklamları Google’ın yeni Swirl formatıyla müşterilerine sunabilecek. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, gelişmiş reklamlarda yakınlaştırma yapıp 360 derecelik fotoğraflara ulaşarak ürünler üzerinde değişiklikler yapabilecek.

Google, son zamanlarda interaktif 3B reklamlarını belirli arama sonuçlarına eklemiş durumda. Bu tarz reklamlar şu an için son derece yeni olsalar da teknolojik gelişmelerin sonucunda beklenen bir yenilik olduklarını, bu sebeple pek de şaşırtıcı olmadıklarını belirtmekte fayda var.

YouTube platformuna geldiğimizdeyse güzellik sektörünün kendi ürünlerini tanıtmak için ‘AR Beauty Try-On’ isimli bir sistemi kullandığı bilgisi elimize geçti. Özellik şu anda alpha sürümünde ve yalnızca iOS cihazlarda kullanılabiliyor.

MAC Cosmetics’in de içerisinde bulunduğu belirli markalar, bazı ortak kanallarıyla birlikte yeni reklam sistemini kullanmaya başladı. Elde edilen istatistiklerin sonucundaysa her 10 izleyiciden 3'ü, kendi makyaj ikonunu izlerken ürünleri test etti ve bu reklamlarda ortalama 1 dakika 20 saniye geçirdi.