Dünyanın en ünlü video paylaşım platformu olan YouTube'daki her video, kullanıcılar tarafından beğenilmiyor. Hatta en çok beğenilmeyen videolar arasında, YouTube'un kendi projesinden çıkan bir video bile var.

Her gün 1 milyar saatten fazla (1 milyar saat = 100 bin yıl) video izlenen Youtube, videolarının altında kullanıcılarının görüşlerini belirtmeleri için yorum bölümüne ve Like / Dislike (beğenme / beğenmeme) butonlarına sahip. Genelde YouTube videolarında Like sayısı ağır gelse de bazı videolar var ki altlarındaki Dislike butonları neredeyse çökmüş durumda.

Gelin o 7 videoda nelerin beğenilmediğini anlamaya çalışalım.

7. Rebecca Black - Friday:

Neredeyse 128 milyon izlenmeye sahip olan müzik klibi Friday, görünen o ki YouTube kitlesi tarafından o kadar da beğenilmemiş. Rebecca Black'in Friday videosu 906 bin beğeninin yanında, 3.3 milyon dislike almış durumda.

6. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee:

2017'nin Ocak ayında yayınlanan, ancak 2017'nin yaz aylarında patlayan bir şarkı olan Despacito, 31 milyon beğeninin yanında 3.6 milyon dislike ile listemizde 6. sırada yer alıyor. Klibin izlenme sayısının Dünya'nın nüfusuna yaklaştığının altını çizelim.

5. PewDiePie - Can this video get 1 million dislikes?:

YouTube'un fenomenlerinden PewDiePie'ın (Felix) çektiği videoda izleyenlerden - sürekli olarak - dislike atmalarını talep eden Felix, istediğine ulaşmış gibi duruyor.

4. Official 'Call of Duty: Infinite Warfare' Reveal Trailer:

Call of Duty: Infinite Warfare'un resmi tanıtım videosunun 3.7 milyon dislike almış olması biraz absürt duruyor olabilir ancak oyun, Call of Duty aleminin ilk kez uzayda geçen oyunuydu. Videonun 3.7 milyon dislike almış olması şimdi daha mantıklı duruyor.

3. Jake Paul - It's Everyday Bro (Song) feat. Team 10:

Geçen yıl içerisinde tabiri yerindeyse birbirlerine "Diss" atan YouTuber'lar arasında çekilen videolardan birisi olan Jake Paul'un (Logan Paul'un kardeşi) It's Everyday Bro videosu; 2.6 milyon beğeninin yanında, 4 milyonun üzerinde dislike'a sahip.

2. Justin Bieber - Baby ft. Ludacris:

Justin Bieber'ın 16 yaşındayken yayınladığı Baby adlı videosu 10 milyon beğeninin yanında, 9.8 milyon dislike almış durumda. Justin Bieber, Baby videosu ile YouTube tarihinin en çok dislike alan videolarından birisi oldu.

1. Youtube Rewind 2018: Everyone Controls the Rewind:

YouTube'un her senenin bitimine doğru yayınladığı ve yıl içerisindeki önemli olayları hatırlatan YouTube Rewind'ın 100'den fazla YouTuber'ın yer aldığı 2018 videosu, dislike yağmuruna tutuldu. Yağmur derken sağanak gibi bir yağmuru kastediyoruz. Zirâ yayınlanmasının üzerinden sadece 4 gün geçmiş olmasına rağmen, video 9.8 milyon dislike aldı.

En beğenilmeyen YouTube videosu, artık YouTube'un kendi videosu oldu. Bundan sonra rekorun kırılması ise oldukça zor görünüyor.