Instagram ve özellikle YouTube'da büyük bir hayran kitlesine sahip fenomen Porçay'ın, 2018 yılında Ezhel ile ilgili çektiği bir parodi videosu için 4 yıl 2 ay hapsi isteniyor. Uyuşturucu ve uyuşturucu maddeye özendirme gerekçesiyle suçlamalarla karşı karşıya kalan Porçay, hayatında bir kez bile uyuşturucu kullanmadığını belirterek davayı istinaf mahkemesine taşıyacağını açıkladı.

YouTube’da çektiği parodi müzik ve videoları ile bilinen Porçay lakaplı sosyal medya fenomeni Erkan Porçay, çektiği bir video yüzünden 4 yıl 2 ay hapis cezası ile karşı karşıya.

Porçay, yaklaşık 2,5 sene önce ünlü rapçi Ezhel ile ilgili ‘Ot İçiyorum’ adlı bir video çekmiş, bu videoda ünlü şarkıcının söylediği sözleri ve yaptığı hareketleri komik bir dille taklit etmişti. Çekilen video, mahkeme tarafından incelenme altına alındı ve Porçay’ın uyuşturucuya ve uyuşturucu maddeye özendirme suçundan hapsi istendi.

Açıklamalara göre Porçay daha önce hayatında hiç uyuşturucu kullanmamış

Karar ile ilgili açıklama yapan ünlü sosyal medya fenomeni, bu suçlamayı kesinlikle kabul etmediğini ve kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını dile getirdi. Videonun sadece şaka amaçlı çekildiğini belirten Porçay, bugüne kadar insanları uyuşturucuya teşvik etmek bir yana, daha önce bir kere bile uyuşturucu kullanmadığını belirtti.

Porçay’ın avukatı Ali Gül, 2018 senesinden beri mahkemeye her şeyin şaka ve parodi olmaya kanıtlamaya çalıştıklarını, çekilen videodan çıkarılan sonucun Türkiye şartlarında bile kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Avukat Gül’ün yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeler yer alıyordu; “2,5 sene oldu, şakanın şaka olduğunu anlatmaya çalışıyoruz.Bir insan şarkılardaki uyuşturucu kullanımıyla dalga geçtiği için uyuşturucu kullanımını özendirmekten hapis cezası alabilir mi? Rezalet, sanık olmak da avukat olmak da. İlk kez bu kadar çaresiz hissettiğim bir dava. İnsanın asabı bozuluyor, gencecik bir insan. Özendirenleri eleştiriyordu. Hayatında hiç uyuşturucu kullanmamış. Korkutucu, can sıkıcı.”