Günümüzde YouTube kanalları içerisinde yemek pişirme temalı kanalların yükselişte olduğunu, pek çok insanın yemek kanallarına yoğun ilgi gösterdiğini hepimiz biliyoruz. Peki ya YouTube Köyü ile daha önce hiç tanışmış mıydınız?

Geçmiş zamanlarda; fakir köylerin kalkınması için kooperatifler kurulur, köylere tarım ve hayvancılık üzerine uzman ekipler gönderilir, devlet tarafından eğitim, sağlık ve altyapı konusunda çeşitli projeler gerçekleştirilirdi. Her ne kadar bu adımlar geçmişte bir nebze başarılı olduysa da, teknoloji çağında yeni çözümler de üretilebiliyor.

Bugün sizlerle beraber; fakir bir köyü tepeden tırnağa değiştiren, dünya üzerinde YouTube Köyü olarak anılan ilk ve tek köyün hikâyesine göz atacağız.

Her şey basit bir vlog aşkı ile başladı

Liton Ali

Liton Ali, Bangladeş’in Shimulia (Şimulya) Köyü’nde yaşayan bir genç. Yaklaşık 400 nüfuslu Shimulia Köyü’nde yaşayan Ali, izlediği YouTube videolarından etkilenmiş olacak ki, 2016 yılında cep telefonuyla video blog (vlog) tarzında videolar çekmeye başladı. Ali, bütün gün köyde yaşadıklarını ya da arkadaşlarının yaptığı işleri anlamsızca kayda alıyordu. Zaman zaman tuşlu telefonla bile video çektiği zamanlar oldu

Ali, köyde internet sorunu olduğu için, çektiği videoları amcasının yanına gidince toplu halde YouTube’a yüklüyordu. Ali’nin bu videolardan gerçekçi olarak hiçbir beklentisi yoktu. Asıl gayesi sadece biraz eğlenmekti.

Videolar ilgi görünce, işin rengi değişti

Delwar Hossain

Ali'nin Facebook ve YouTube ile paylaştığı videolara zamanla ilgi gelince; Ali, konuyu amcasına açmaya karar verdi. Köyde, köy halkının her gün pişirdiği yemekler, köyde üretilen araç ve gereçler, günlük rutin işler ve av görüntüleri YouTube’da paylaşılacaktı.

Ali’nin amcası Delwar Hossain, yeğeninin heyecanına da güvenerek Ali’ye destek verdi ve ilk iş olarak video çekimi için kamera satın aldılar.

2017 yılında kanal profesyonel bir yapılanmaya gitti

Ali ve amcası Hossain, profesyonel ekipmanlar satın aldıktan sonra kanalın isminde ufak bir düzeltme yaptılar ve kanalın adını AroundMeBD olarak güncellediler. Arround me “etrafımdakiler” ve BD de Bangladeş anlamına geliyordu. Kanalın önceki adıysa Arroundme idi.

93 milyon izlenen video ile kanalın ünü arttı

Shimulia Köyü’nde kadınlar yemek yaparken, Ali ve amcası da kadınlardan izin alarak yemek pişirme görüntülerini kaydetti. Bir gün 3 yaşındaki bir kız çocuğunun yemek pişirdiği anları içeren video, 93 milyondan fazla görüntülenme alınca, YouTube fikri üzerinde yeni bir sayfa açmaya karar verdiler.

3 yaşındaki küçük kızın yemek pişirdiği anlar:

Bütün köy, YouTube kanalına ortak oldu

Evet, ilk başta kulağa biraz tuhaf gelse de, ArroundMeBD kanalı, Shimulia Köyü’ne ait bir kanal. Kanalın tüm reklam gelirleri köy için harcanıyor. Yemek ve ekipman masrafları kanalın reklam gelirlerinden karşılanırken; artan para ile köylülere ev, okul ve sağlık merkezi gibi yerler inşa ediliyor.

Kanal sayesinde 400 kişilik köydeki herkes ücretsiz yemek yerken; artan yemekler de komşu köylerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Eskiden tüm köy tenekeden basit evlerde yaşarken; artık her aileye sırasıyla “yaşanabilir” evler inşa ediliyor.

Reklam gelirleri arttıkça kanal da gelişti

Kanalın abone sayısı ve izlenmesi arttıkça, doğal olarak reklam gelirleri de arttı. 2020 yılında açıklanan bir veriye göre kanal aylık 8 bin dolar reklam geliri sağlıyordu. Bu da 744.856 Bangladeş Takası’na denk geliyor.

YouTube sayesinde son derece tatminkâr bir gelir elde eden Shimulia köylüleri, videolarda da bazı değişikliklere gitti. Örneğin kadınlar, artık daha profesyonel bir izlenim için tek çeşit elbise giyiniyor, eskiye oranla daha çok araç gereç yapımı ve avlanma videoları, yapı paylaşımları ve sohbet içerikleri paylaşılıyor, yerel yemeklere ağırlık veriliyor.

Köy halkının kanal hakkındaki görüşleri

Bütün köyün geçiminin YouTube kanalı üzerine olduğundan bahsetmiştik. Özellikle yemek videoları ile meşgul olan kadınlar; “Daha önce de yemek yapıyordum, şimdi de yemek yapıyorum. Tek farkla, şimdi ben ve köyüm para kazanıyoruz” diyorlar. Erkekler de halinden son derece memnun çünkü gündelik yaptıkları işler ile onlar da kanala katkı sunuyor.

Köyde şimdi herkes YouTuber

İlk yıllarda köylüler sadece yemek yaparken, işler artık eskisi gibi değil. Köyde neredeyse herkes video ve fotoğraf çekmeyi öğrendi. Kendi videolarını kendileri çekiyor, hatta kurgu ve edit gibi konularda bile eğitim alıyorlar. Eğitim konusunda hiç şüphesiz, asıl mesleği öğretmenlik olan Hossain’in de katkısı çok büyük.

Hossain’e göre, köydeki herkes birer YouTuber. Neredeyse herkes tek başına video çekip, YouTube’da paylaşacak kadar bilgi birikimine sahip. Hossain, kurduğu YouTube Köyü’nün tüm Bangladeş’e örnek olmasını, diğer fakir köylerin de tıpkı Shimulia gibi kalkınmasını umut ediyor.

YouTube Köyü’ne misafir olmak isterseniz...

Siz de 4,27 milyon abonenin bulunduğu, her gün birbirinden değişik yemek ve araçların yapıldığı dünyanın ilk YouTube Köyü’ne katılmak isterseniz; buradaki bağlantıdan kanala ulaşabilirsiniz.

Peki ya sizler YouTube Köyü hakkında neler düşünüyorsunuz?

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