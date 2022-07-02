YouTube'nin sahip olduğu YouTube Music platformuna kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yeni bir özellik eklendi. Bu özellik sayesinde web üzerinden çoklu seçim yapılabilecek.

YouTube'un sahip olduğu ve diğer müzik platformlarına göre daha genç olan YouTube Music geçtiğimiz günlerde oynatma listeleri için bir güncelleme yayınlamıştı. Platform bir güncellemeyi de web sürümü için yayınladı.

Bu güncelleme sayesinde kullanıcılar platformun sunmuş olduğu çoklu seçim özelliğini kullanabilecek ve bu özellik müzik severleri şarkıların tek tek seçilmesi derdinden kurtaracak.

Nedir bu YouTube Music çoklu seçim özelliği?

Platformun sunduğu bu çoklu seçim özelliği sayesinde kullanıcılar çalma listelerinden veya albümlerden beğendikleri şarkıları koleksiyonlarına tek tek eklemek yerine toplu bir şekilde ekleyebiliyor. Daha önceleri uzun zamandır Spotify, Tidal, Apple Music ve Deezer gibi platformlarda var olan bu özellik nispeten aralarında en yeni olan YouTube Music'e geç gelmesi ise azı kullanıcıların özelliği eleştirmesine neden oldu.

Kullanıcının bu özelliği aktif hale getirmesi için ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Sadece web sürümünde albümdeki veya çalma listesindeki ilk şarkının en sağ tarafına imlecini yanaştırması yeterli. Bu sayede ortaya çıkan çoklu seçim kutucuğuna tıklayarak toplu seçim yapılabilir.

Gün geçtikçe daha çok özelikle kendini geliştiren YouTube Music, bu özellikle birlikte diğer müzik platformlarına bir adım daha yaklaşmış oldu.