YouTube’da hemen herkesin kendine has bir yayın listesi bulunuyor. Bu listeleri bir arkadaşınızla paylaşmak istediğinizde kullanabileceğiniz iki farklı yöntem bulunuyor.

YouTube video listenizi paylaşmak istediğinizde kullanabileceğiniz doğrudan bir yol ne yazık ki bulunmuyor. Yani 'listeyi paylaş' gibi bir alternatifiniz maalesef yok. Yine de listelerinizi paylaşmak için kullanabileceğiniz iki yöntem var.

Videoların altında bulunan paylaş butonu, yalnızca o videoyu paylaşmaya yarıyor. Listenin tamamı karşı tarafa gitmiyor. YouTube, alıcı için tavsiye edilen videolar üzerinden yola çıktığı bir senaryo izliyor.

Kendi oluşturduğunuz ya da sizin için oluşturulmuş bir listeyi paylaşmak aslında oldukça kolay. Bir defa bir listeyi paylaştığınızda, istediğiniz kişileri de kolaylıkla listeye katkı yapanlara ekleyebiliyorsunuz.

İzleme listesiyle YouTube oynatma listesi paylaşma

YouTube listelerinizi paylaşmak için kullanabileceğiniz ilk alternatif, bir izleme bağlantısı oluşturmak. Bu işlemi yapmak için izlemeniz gereken adımlar ise şunlar:

İstediğiniz tarayıcıyı açın ve https://www.youtube.com/ adresine gidin.

YouTube hesabınıza girin.

Solda yer alan menüden, paylaşmak istediğiniz oynatma listesine girin. Üç çizgiden oluşan oynatma düğmesine tıklayın

Oynatma listesini ismine tıklayarak seçin

YouTube hesabınızın isminin yanındaki düzenle düğmesine basın.

Böylece oynatma listenizi düzenleyebileceğiniz bir ekrana ulaşmış oluyorsunuz.

Buradan çalma listesine giden listeyi kopyalayabilirsiniz. Ayrıca “embed” düğmesini kullanarak da listeyi paylaşabiliyorsunuz.

Kişileri katkıda bulunanlar olarak ekleyerek liste oluşturmak

YouTube oynatma listesini paylaşmak için izleyebileceğiniz diğer yöntem ise kişileri katkıda bulunan olarak ekleyebiliyoruz. Bu noktada yapmanız gereken işlemler ise şunlar:

https://www.youtube.com/ adresine girin.

Soldaki menüden oynatma listesinin adını bulun.

YouTube hesap isminizin yanında yer alan düzenle düğmesine basın.

Oynatma listesi ayarları kısmına gelin.

Oynatma listesini yayınlanmamış ya da gizli duruma getirin.

Üstteki menüden katkıda bulunan ekleyin.

YouTube size aileniz ve arkadaşlarınız için katılımda bulunması için davet bağlantısı oluşturacaktır.

İsterseniz daha sonra diğer kişilerin bu yetkisini elinden alabiliyorsunuz.

Bu şekilde YouTube oynatma listelerini kişilerle paylaşmak mümkün oluyor. Böylece siz de istediğiniz içerikleri başkalarına sunabiliyorsunuz. Hangi yöntemi kullanacağınız ise size kalıyor.