YouTube, PewDiePie'ın bir çocuk kanalı olan Cocomelon için paylaşmış olduğu diss videosunu kaldırdı. Yapılan açıklamaya göre PewDiePie'ın videosu YouTube'un eleştiri ve hakaret sınırını fazlasıyla aşıyor.

“YouTuber” terimini ortaya çıkaran kişi olan Felix “PewDiePie” Kjellberg, tabii olarak pek çok YouTube akımının ya öncüsü ya da katılımcısı oluyor. “Diss Atma” da bunlardan biri ve PewDiePie, son diss videosunda popüler çocuk kanalı Cocomelon’u hedef aldı.

Söz konusu diss videosunda PewDiePie, hem Cocomelon kanalının içeriklerine “laf atıyor”, hem de bu kanalı izleyen çocuklar ile alay ediyordu. Hatta PewDiePie, söz konusu videoda kanalın izleyicileri için küfürlü ifadelerde dahi bulunuyordu.

YouTube: Hakarete bile izin veriyoruz ancak PewDiePie sınırı aştı

PewDiePie’ın fazlasıyla sert ve saldırgan bu videosu, YouTube’un pek de hoşuna gitmedi. Popüler video paylaşım platformu, siber zorbalık ve çocuk güvenliği ile ilgili kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle PewDiePie’ın Cocomelon’a diss videosunu platformdan kaldırdı.

Konuyla ilgili olarak bir Twitter kullanıcısına yanıt veren “Team YouTuber” Twitter hesabı, söz konusu videonun çocuklar için üretilmiş gibi görünen fakat uygunsuz içerik barındırdığını; YouTube’un izin verdiği eleştiri ve hakaret sınırını aştığını ifade etti. Yine Team YouTuber tarafından aktarılan bilgilere göre PewDiePie’ın kaldırılan Cocomelon videosundan hakaret ve kuralları ihlal eden kesitler içeren videolar da yine platformdan kaldırılacak.